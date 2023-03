Más de 30 escuelas redujeron el horario de clases para evitar los efectos del calor

Por la histórica ola de calor que asola a la región ya hay más de 30 escuelas en el gran Rosario que redujeron el horario de clases y despiden a los alumnos con apenas la mitad de la cursada. Es que pasada la media mañana ya no se puede estar en los edificios escolares. En algunos establecimientos no hay agua, en otros no tienen luz por los cortes intermitentes y en otros no se puede estar en las aulas por falta de ventilación. Cada escuela sortea los obstáculos como puede.