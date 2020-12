Los comercios del centro abren en el feriado para salvar un año lamentable

Será en el horario especial de 10 a 19, para que sea un solo turno, ya que los que concurran a trabajar cobrarán doble jornada atento al estatuto de los empleados de comercio. “A más horas abierto, más gente necesitás”, recuerda Nelson Graells, referente de los comerciantes de peatonal Córdoba. No hubo unanimidad, pero muchos locales que se atienden con poca gente van a abrir hoy, y mañana se sumarán los más grandes que tienen más empleados. Algunos abrirán medio día, otros lo harán los dos días enteros, y unos un día sí y el otro no.

“Golpeados por casi 90 días de paro de transporte, vemos la imperiosa necesidad de abrir nuestras puertas a sabiendas de que lo que no se vendió en pandemia, no se recupera. Los comercios más chicos son los que están en mejor posición de hacerlo, por no tener el gran problema que tienen los más grandes en este caso, que es tener que afrontar el pago extra a sus empleados por ser feriados nacionales”, analizó Fabio Acosta, presidente de la Asociación Casco Histórico, quien advirtió además que según su relevamiento de la situación, mañana la oferta comercial será más fuerte que la de hoy.

Perdido

“Un año perdido comercialmente como lo será este 2020, supone repensar estrategias para relanzar el 2021 con ideas que vuelvan a posicionar al casco histórico y su zona de influencia como lo que siempre supo ser, la opción de compra y ocio para toda la comunidad de consumo de la ciudad y región, demostrado esto por su gran capacidad instalada de locales comerciales, concentración, de actividad cívica y de esparcimiento”, apuntó Acosta.

De a poco, se va saliendo del pozo y las ventas comienzan a repuntar. “Entre jueves y sábado hubo muchísima gente en el centro. Se están animando a salir y a consumir de nuevo. Tenemos esperanza de que ya hemos tocado fondo y empezamos a levantar. Queremos terminar el año de la mejor manera”, dijo Miguel Marcogliese, referente del Paseo del Siglo.

En esa zona, los comerciantes vienen realizando junto al municipio un plan de reactivación con limpieza y el orden, después de pasarla mal muchos meses en los que el centro se había deteriorado y las ventas habían caído. De cara a las compras navideñas, los negocios están preparando promociones con los bancos, ofertas especiales, sorteos y otras actividades que permita la pandemia respetando los protocolos. Además, siguen con la idea de peatonalizar calle Córdoba (en el tramo del Paseo del Siglo) el sábado 19 de diciembre. La idea es generar mayores ventas para poder salvar un año complicado para el sector.

En tanto, los comerciantes de calle San Luis presentarán ante la Secretaría de Desarrollo Económico un serie de propuestas entre las que figura la peatonalización el sábado 19 y la puesta en valor de la típica arteria comercial, como la colocación de ornamentación navideña que tienen otros centros comerciales.

“Hemos llevado varios proyectos que por la pandemia no fueron puestos en marcha. Pero este es el momento en que el Estado tome cuenta de la trascendencia que tiene el comercio mayorista y minorista en la matriz productiva de esta ciudad, generando puestos de trabajo, aportando el principal ingreso a las arcas municipales y produciendo esta sinergia virtuosa que representa la reactivación económica”, señaló Miguel Rucco, presidente del paseo comercial.