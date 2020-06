Lo escracharon, pero dijo que no provocó ninguna quema

Daniel Hugo Chiartano es dueño de 3 mil hectáreas de campo en las islas entrerrianas. Ayer fue blanco de un escrache en la puerta de su casa por las quemas que se suceden en el delta. Sin embargo, declaró públicamente que en su terreno "no se prendió fuego", y dijo que no tiene explotación ganadera ni cultivos, y que además está totalmente "en contra de esa práctica tan dañina".

Durante la tarde un grupo de activistas le pintó la puerta de la casa y le pegó carteles acusándolo de ser uno de los causantes de las quemas en las islas.

Chiartano ofuscado declaró: "No tengo explotación ganadera, ni cultivos". Según dijo, los terrenos, ubicados frente a Puerto Gaboto, están alquilados a una empresa naviera para el amarre de barcazas que trasladan semillas.

El hombre tuvo que ser asistido por un pico de presión mientras los manifestantes estaban en la puerta de su casa.

"El lunes recibimos una llamada amenazante y ahora este escrache", se lamentó el hombre de 70 años, que contó que esas tierras las recibió en herencia y las alquila.

En su descargo, Chiartano fue contundente: "El viernes voy a ir con un escribano a la isla para que constate que en esa zona no hubo quemas. Es más, no quiero que haya ningún tipo de incendios. Estoy en contra de esa práctica arcaica que usan algunos", declaró. También hará una filmación con un drone que testifique que no hubo incendios en sus terrenos.

Añadió que es médico y asmático, por lo que sabe el daño que el humo provoca en la salud.

Angustiado y visiblemente enojado por las acusaciones, Chiartano agregó que tiene personal en sus terrenos para evitar que la gente haga asados y prenda fuego.