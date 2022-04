La Justicia Federal ordenó a una prepaga suministrar aceite de cannabis a una nena con encefalopatía

La Justicia Federal de Rosario ordenó a una empresa de medicina prepaga darle cobertura total con aceite medicinal de cannabis importado en la cantidad, modalidad y tiempo indicados a una niña de seis años con diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. La demanda fue iniciada por los padres de la paciente, quienes lograron demostrar durante el juicio que, al menos en el caso particular, un producto nacional similar no dio el resultado esperado para tratar la dolencia.