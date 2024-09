La historia del camión robado que volcó y casi provocó una tragedia en Circunvalación

Pero eso no fue todo. El vuelco del camión, que provocó una importante congestión de tránsito, derivó unos minutos después en un choque en cadena entre tres autos, que afortunadamente no causó heridos.

robo de camion comisaria.jpg Foto: X @MaxiKlan

Poco después, y al parecer en base a la documentación que había en el camión, los efectivos pudieron localizar al propietario, un vecino de barrio Pueblo Nuevo de Villa Gobernador Gálvez, quien se presentó a los pocos minutos en el lugar del accidente y se mostró muy sorprendido por lo ocurrido.

En declaraciones a LT8, el camionero contó: “Anoche llegué a casa a descansar unas horas y me despertó una llamada telefónica desde la comisaría, en la que me avisaron que el camión estaba chocado en Circunvalación. Me levanté y volando me vine para acá. Casi siempre dejo el camión estacionado más o menos en el mismo lugar, al costado de la vía cerca de la seccional 25ª”.

El dueño del rodado aseguró que la cabina del vehículo estaba cerrada con llave y que evidentemente el o los ladrones forzaron la puerta. También ratificó que la cisterna estaba vacía y que este jueves a media mañana tenía turno para cargar aceite crudo para transportar a un establecimiento que fabrica biocombustible.

“Gracias a Dios no ocurrió una tragedia”, subrayó mientras una grúa se preparaba para entrar en acción y tratar de remover el rodado siniestrado.

Quién robó el camión, quién lo condujo y por qué se produjo el choque son cuestiones que están bajo investigación.