La experiencia en el show de Sabina que podría terminar con los trapitos

No hubo incidentes, ni cobros extorsivos, ya que este personal estuvo a cargo de los organizadores. Ahora, un proyecto en el Concejo busca imitar la experiencia pero otorgándole la responsabilidad a entidades de bien público.

Así, asoma una solución a la problemática de los trapitos que se presentaron en otros recitales, como por ejemplo el Hipódromo, donde hubo muchas quejas por situaciones extorsivas, robos de ruedas y otros incidentes. Y a su vez, se demostró la contracara a lo sucedido con el recital de Abel Pintos, donde hubo problemas con los cuidacoches. Y también con Serrat. Pero no fueron los únicos. La presentación de Tini en el Hipódromo hizo florecer a los trapitos que imponían un precio para los automovilistas, entre otros recitales donde hubo quejas. Y en la mayoría de los casos sobrevoló el tema de los barrabravas del fútbol que se dedican a estos negocios.

El recital contó con una organización que incluyó el “problema de dejar el auto”. La productora que trajo al artista se encargó de pagarles los jornales a quienes se colocaron una pechera negra y bajo la palabra “control” fueron los responsables de dirigir el tránsito en el interior del perímetro para estacionar y custodiar los vehículos.

Una opción efectiva que intenta dar vuelta la página a algunos inconvenientes que se habían presentado en otros recitales allí en el Fangio. Pero bajo una problemática más compleja y abarcativa sobre la cual se viene debatiendo hace décadas: ¿qué hacer con los trapitos?

Mientras esta discusión sigue inconclusa, en el autódromo se montó el estacionamiento en una parte de la pista y en un predio lindero.

“Se dan muchas ventajas. Alambrado alto, buenos accesos, un lugar amplio para los autos y lindero al escenario. Este valor agregado no lo tienen otros sitios para hacer grandes recitales en la ciudad”, indicaron los organizadores del show de Sabina.

El personal contratado estuvo conformado por agentes de empresas de seguridad, algunos asistentes de escenario y peones de carga que fueron afectados directamente a esta tarea.

“Salió muy bien, con grandes resultados. Esta metodología se viene haciendo en shows y se está mejorando. En la medida que se vayan haciendo funciones la idea es esta, así quien compra su ticket no tenga que pagar para estacionar, y con los coches acomodados también la policía puede patrullar con las motos. Creo que no hubo denuncias y los que llegaron al recital temprano se pudieron ir temprano, con un buen operativo de tránsito y la colaboración de la Municipalidad. Lo principal es que la gente se sienta segura, que no pase nada”, destacó el empresario.

En el Concejo

Justamente, el Concejo ya comenzó a posar su mirada allí. La concejala justicialista Silvana Teisa, con el acompañamiento del concejal macrista Carlos Cardozo, ingresó un proyecto al cuerpo deliberativo para que sobre la base de la experiencia positiva en Colectividades (en el predio del parque a la Bandera) donde el municipio celebró convenios con asociaciones y cooperativas con el cobro exclusivo del estacionamiento, se pueda hacer lo mismo en el autódromo.

“Es una forma de ir resolviendo una problemática por la que atraviesa la ciudad, que es la de los cuidacoches en la vía publica”, consideró Teisa. “Alentamos esta organización y nos parece muy bien lo que pasó con el recital de Sabina, entre productora, autódromo y municipio. En el caso anterior, del show de Ricky Martin, se destinó un espacio de 4 manzanas con una tarifa y también se aplicó algo similar en la fecha local del Turismo Nacional de automovilismo. La experiencia de Colectividades que se tercerizó en la cooperativa del Hospital Alberdi, que tiene toda la experiencia en la zona de Rambla Catalunya, marca que estas ideas funcionan. Poniéndole cabeza, las ideas son exitosas”, indicó Cardozo.

En el pasado también se inscriben antecedentes positivos. Como el Domo montado en el predio de la ex Rural donde hubo funciones del Cirque Du Soleil y Silvio Rodríguez entre otros. El esquema era con cuidacoches a voluntad, sin tarifa fija.

Mientras tanto, el macrismo insistirá en la prohibición de trapitos en las zonas donde funciona el estacionamiento medido.