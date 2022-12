La EPE remarca que a pesar de los récords de consumo, en Rosario "no hay apagones masivos"

Este miércoles, en otra jornada extenuante por las altas temperaturas y durante la cual, a las 14.35, se registró una demanda de energía eléctrica histórica, la cantidad de rosarinos sin servicio eléctrico no llegaba al 2%, según informó la Empresa Provincial de la Energía (EPE). De acuerdo a esos datos, el director de la entidad, Mauricio Caussi, negó que en la ciudad se estén produciendo “cortes masivos”.

“Si bien comprendemos lo que significa para cada usuario quedarse sin el servicio, es necesario mirar en forma sistemática lo que está ocurriendo. No se pude hablar de un problema masivo. El martes, por ejemplo, con demandas récord en la provincia, el 0,9% de los usuarios se quedó sin suministro, y en los momentos más críticos de los últimos días lo máximo fue el 2,5%. Es cierto que no podemos prometer cortes cero, pero es necesario analizar lo que ocurre de acuerdo a todo el contexto”, dijo el funcionario en diálogo con La Capital.

En tal sentido, remarcó que “hay un enorme compromiso de la EPE, desde el directorio y todo el conjunto de los trabajadores para poder sortear este verano exigente. Este miércoles al mediodía estaban fuera de servicio 9 mil usuarios de un total de 480 mil", dijo el titular de la distribuidora eléctrica, .

"El calor agobiante sostenido durante varios días, con temperaturas que no se registraban desde hace 70 años, con térmicas que superan los 40º, hace aun más relevante la necesidad de un consumo inteligente por parte de la población, que debe administrar el recurso y eliminar el consumo innecesario. No estoy hablando de sacrificar bienestar, pero sí de ser conscientes para que haya un uso más equitativo: lo que dejo de consumir de energía, que no es extremadamente necesaria, puede ser utilizado por otro usuario”, enfatizó Caussi.

El director mencionó que “la demanda está un 10.5% superior a lo que fue en noviembre y con días del más del 60%”.

Enojos y explicaciones

No obstante, los reclamos se multiplicaron en las últimas jornadas, especialmente en las zonas del micro y el macrocentro de la ciudad. Edificios enteros que se quedaron si luz en horas del día en las que apenas se podía respirar con normalidad por el calor sofocante.

¿Están los usuarios en la antesala de un verano con problemas serios en el servicio eléctrico? Según Caussi, “el sistema se va estresando con tantos días de altísima demanda; si vuelve la amplitud térmica y el calor cede un poco, ayudaría mucho”.

En relación a las críticas vertidas por muchos usuarios y en particular por el titular de la Federación Gremial de Comercio e Industria, Edgardo Moschitta, quien fustigó a la EPE por la "falta de inversión", el director del organismo provincial admitió que no había mantenido ningún contacto con el representante del sector productivo, pero remarcó que “sí estuve en reuniones con Fabio Acosta (presidente de la Asociación del Casco Histórico Rosario) y con Ricardo Diab (de la Asociación Empresaria de Rosario) y estamos presentando un plan de mejoras. De hecho, en lo que respecta al microcentro, hubo una inversión importante en la peatonal y zonas aledañas. Les pedimos a los dirigentes que insten a los comercios a que soliciten la conexión a la nueva infraestructura. Necesitamos el compromiso de los usuarios”, dijo Caussi.

En ese mismo sentido se refirió a la importancia de que todo ciudadano que adquiere mayor cantidad de aparatología eléctrica que la que tenía cuando solicitó el alta del servicio en la empresa, lo informe. “Sí. Esa es la manera que tenemos de anticiparnos, de conocer la real necesidad de demanda. Hace un rato estuve con una cuadrilla que trabajaba en la zona de Moreno y Pellegrini, me mostraban cómo quedaron los cables porque la potencia de demanda es excesiva, está muy por encima de su capacidad, si nosotros tenemos más información podemos trabajar en cada zona para prevenir”, explicó.

El funcionario destacó que “hoy se atienden las urgencias en un contexto inusual y muy demandante, con todas las cuadrillas trabajando a full y con un sistema de comunicación mucho más cercano a los vecinos que fortaleceremos aun más”.

“Nosotros comprendemos el enojo del usuario que se queda sin el servicio, somos empáticos y es por eso que tenemos un plan que ya está en marcha para que se produzca la menor afectación posible”, aseguró el director de la EPE.

Sorrento

El martes, distintas zonas de Rosario sufrieron cortes del suministro eléctrico en horas de la tarde. Los más afectados fueron los vecinos del norte de la ciudad, aunque también se reportaron grandes áreas sin luz en el centro, el oeste y el sur.

Desde la EPE explicaron que la generadora a cargo de la usina es Transener y que la EPE es distribuidora.

Cuando hay un problema en el sistema de alta tensión a nivel nacional impacta sin dudas en la EPE ("hasta que reponemos"), pero la empresa provincial responde por lo que sucede con la red de media y la de baja tensión, explicaron. "Lo demás le corresponde a Transener".