Las cabinas que venden y recargan tarjetas Movi para el transporte urbano de pasajeros amanecieron cerradas por la protesta de trabajadores que denunciaron que no les abonaban el sueldo desde hace dos meses. Por la mañana se presentaron en la Municipalidad para exponer su reclamo y fueron recibidos por el intendente Pablo Javkin quien confirmó que hoy se efectivizó el pago que venía retrasado.

"Evidentemente no les había llegado la notificación de que hoy se realizaría el pago, así que esta situación de emergencia fue resuelta, pero hay muchas cuestiones que tenemos que resolver con ellos", confirmó Javkin.

La medida de suspensión de la atención al público en las cabinas había sido anunciada esta mañana por Laura, representante de 70 trabajadores que denunciaron que hace dos meses no les abonan los sueldos.

javkin-movi02.jpg

Esta mañana, en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho Laura había detallado los inconvenientes que padecen: "Somos de una cooperativa que trabajamos en las cabinas de venta y recarga de las tarjetas Movi, hace más de dos meses que no estamos cobrando los sueldos".

En tanto, describió la grave situación por la que atraviesan sus compañeros que no perciben el salario. "Hace más de dos meses que estamos en rojo, estamos desesperados, somos 70 personas con capacidades diferentes, con muchas personas que necesitan medicamentos. Además, nosotros somos monotributistas, no podíamos pagar el monotributo, no podemos cumplir con la deuda con las obras sociales", lamentó.

Laura había anticipado que a partir de las 9 se iban a presentar frente a la Municipalidad para ver si los podía atender alguien que les entregue "una respuesta". El propio intendente fue el que alrededor de las 9.30 cruzó la calle y escuchó sus pedidos.

javkin-movi032.jpg

Javkin primero les confirmó que hoy ya se había girado el dinero para saldar los sueldos atrasados y anticipó: "Tenemos una agenda de trabajo en relación a como mejorar el servicio, la situación de quienes trabajan en la cooperativa, el mantenimiento de las cabinas, las condiciones de trabajo, ya se está pactando una primer reunión de trabajo en ese sentido", enumeró el intendente.

"Tenemos todos los días muchos problemas, todos saben que estamos en una situación difícil, y tratamos de buscar soluciones, el tema principal de urgencia de hoy está solucionado y tenemos mucho por repensar en cuanto a este servicio y ver como le damos una vuelta a este tema de a poco", cerró Javkin en la Plaza 25 de Mayo.