Incendio en zona oeste: un hombre de 90 años murió al prenderse fuego su casa

Espinoza agregó que el fuego "comenzó y se concentró en el dormitorio. No se extendió a otros lugares de la casa. Hasta que no se hagan las pericias no sabremos el origen del siniestro. No se descarta ninguna hipótesis. Las causas del incendio la determinarán los peritos. Nosotros trabajamos sobre el material incandescente, que se enfriaron para evitar que el proceso ígneo se reinicie".

Los vecinos indicaron que el hombre era asistido por una acompañante que por las noches, una vez que lo acostaba, se iba de la vivienda. En ese sentido se presume que la víctima estaba solo cuando el fuego comenzó a tomar la habitación.