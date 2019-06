Fuertes vientos de hasta 84 kilómetros por hora en Rosario

El titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, dijo esta mañana que el aviso por fuertes vientos en esta región difundido por Servicio Meteorológico "se cumplió casi al pie de la letra". En ese sentido, el organismo nacional renovó el alerta al menos hasta el mediodía

De acuerdo a los registros de Defensa Civil, durante la madrugada el viento siempre superó los 50 kilómetros por hora, pero tuvo ráfagas que oscilaron entre los 65 y 70 kilómetros, "y con un pico máximo de 84 kilómetros por hora", según explicó Ratner.

Ese fenómeno derivó, en las primeras horas de la mañana de hoy, en unos diez reclamos al teléfono de emergencias de Defensa Civil por árboles y ramas caída. Ratner agregó que a esas situaciones hay que agregar el desplome de una columna, el corte de dos cables y la voladura de una chapa.

El número de reclamos por caídas subió poco después de las 8.15 a casi 20 en distintos puntos de la ciudad.

En declaraciones al programa "Zymann 830" que se emite por La Ocho, Ratner aclaró que "esos eran los reclamos que llegaron a primera hora. Estos reclamos se irán multiplicando conforme avance la mañana.

"No será una jornada con gran cantidad de reclamos como ha ocurrido con otras tormentas. Al no tener lluvias previas y no tener suelos blandos, creemos que los reclamos la haber un viento de 84 kilómetros por hora serán menores de los que se podrían dar en una situación con lluvias. Creemos que se triplicarán estos números y ahí se quedará", agregó Ratner.