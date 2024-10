Falleció Héctor Beas, dibujante y artista plástico que retrató la tradición gauchesca

Héctor Beas trabajaba en la década del 70 como empleado en el viejo Banco Provincial de Santa Fe hasta el día que decidió colgar la corbata y dedicarse a su pasión de toda la vida: el dibujo. "Un día me llegó una carta con el nombramiento como gerente y, a la vez, una circular de los militares que decía que no podíamos usar barba y sólo se permitía el bigote militar. Entonces sentí que no podía seguir trabajando en un lugar donde no me dejaban ser como era, así que presenté la renuncia por lo segundo. 'Vos estás loco', me dijo mi señora, cuando ya había tomado la decisión y teníamos hijos. "Te vas a morir de hambre", era lo más suave que me decían", contó una vez el Gaucho sobre aquellos días de 1977, cuando se dedicó de lleno a recorrer las redacciones de diarios, revistas y agencias de publicidad con su carpeta de dibujos bajo el brazo. Ya había trabajado en dibujo artístico, pero nunca en la gráfica ni profesionalmente. Así comenzó un camino donde durante casi 40 años trabajó en distintos medios gráficos rosarinos, desde el viejo Diario Rosario hasta La Capital.