Estado de situación de la EPE: "La gestión Perotti nos dejó almacenes sin el stock adecuado"

La transición de la era Perotti a la actual conducción provincial no dejó grandes fricciones. Pero ahora, en algunos casos, como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), los diagnósticos le cargan la mochila a los funcionarios de la anterior gestión. "Tuvieron nuestro beneficio-inventario que lo usaron para enfrentar los aumentos de demanda por la temperatura. Pero cuando no se hacen inversiones en lo básico, como el preensamblado , con las primeras lluvias de ahora resulta complejo trabajar", cuestionó la flamante secretaria de Energía provincial Verónica Geese.

En los primeros pasos dentro de la EPE, los actuales funcionarios empezaron a labrar el "inventario" de los 4 años en manos del ex gobernador Omar Perotti y sus colaboradores. En esta línea, La Capital adelantó que a partir de enero la tarifa aumentará un 9,9% promedio de un incremento solicitado por la empresa en septiembre a Perotti, para aplicar en octubre, pero que el ex gobernador se negó a poner en marcha y se había impulsado ya desde febrero pasado. Esto infló el rojo de la compañía hasta unos 8 mil millones de pesos en la actualidad con una proyección deficitaria de 30 mil millones a marzo.

"En el sistema eléctrico se aprecia lo que no se invirtió en el tiempo durante los primeros años de Perotti. Tuvieron nuestro beneficio-inventario que fue nuestra inversión que se había hecho en la gestión de Miguel Lifschitz, que se usó para soportar el embate del aumento de la demanda y las altas temperaturas de los primeros años. Pero ya cuando no se hacen inversiones en algo básico, como el preensamblado, y vienen las primeras lluvias y vientos es complejo de enfrentarlo, me refiero a los eventos climáticos que nos tocan ahora. No se invirtió de la forma debida. Sobre todo con una irresponsabilidad en el manejo de los fondos de la EPE y también en la situación económica de la empresa", dijo con dureza la secretaria.

El racconto tuvo su veredicto: falta de visión de mediano y largo plazo. "Parece que vinieron sólo por 4 años y pensaron que con los almacenes llenos que les dejamos y con las obras que había alcanzaba. Luego se tomó una decisión muy grande que comprometió a la actual gestión. No se adoptó el mejor criterio técnico, sino un criterio político con la idea de dejar marcada la cancha con proyectos de inversiones grandes de compras en dólares en momentos de incertidumbre, y con un panorama complejo para enfrentar", azuzó Geese.

¿Habrá grandes cortes de energía eléctrica este verano? La pregunta vuelve como un latiguillo. "Nunca se pueden descartar porque existe la posibilidad de que ocurran fallas de diversas formas. Por ejemplo, inconvenientes en el sistema nacional interconectado. Y también los efectos de no haberse hecho inversiones estratégicas en cuestiones básicas, como el recambio del preensamblado. Ahora vamos a generar mucho más presencia, no podemos dar por descontado que no existan los cortes, pero se tomarán con mayor urgencia y compromiso para que no vuelvan a ocurrir dentro del otro verano que viene", indicó la funcionaria.

Almacenes

Tras repasar los efectos en las instalaciones eléctricas y el impacto del fenómeno del Niño con tormentas, abundantes precipitaciones y humedad, los actuales directivos volvieron sobre el abastecimiento de la EPE.

"En los almacenes no hay stock adecuado, no están en niveles como para enfrentar estos fenómenos con 3 o 4 tormentas muy fuertes en un mes. Ahora esperamos que se puedan comprar insumos, se acomoden las importaciones y se definan las variables macroeconómicas para encaminar la situación", dijo Geese. Cada día de definiciones del gobierno nacional que conduce Javier Milei se observa con cautela y de cara a convocar a audiencia pública y así definir la estructura tarifaria de 2024.

Resta saber qué ocurrirá con la quita de subsidios al sector, el precio del costo mayorista de energía, las regulaciones del sistema eléctrico y la pauta inflacionaria para luego afinar el lápiz y proyectar la progresión tarifaria a los clientes.

Otro tema supeditado a este escenario nacional es definir en un presupuesto los ingresos que serán destinados al plan de obras que requieren un tiempo de adquisición, licitaciones y compras para concretar las inversiones pendientes. "Vamos a informar con transparencia y con los números en la mano, lo que se hará, en qué se gastará y por qué se cobrará lo que se tenga que cobrar", cerró.