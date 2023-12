Ciancio: "En salud pública estamos revisando caso por caso: habrá cambios y reubicaciones"

La ministra de Salud Pública de la provincia, Silvia Ciancio, dijo que cree en el derecho laboral y el diálogo, pero afirmó que no permitirán incumplimientos. Ya se reunió con los gremios del sector. Detalles de su plan de gestión para los próximos cuatro años

Si bien aseguró que cree firmemente en el diálogo, en el derecho laboral y en el respeto entre funcionarios y el plantel, advirtió que se están revisando "caso por caso" las funciones de los trabajadores del área salud de la provincia, que ya se empezaron a producir cambios, que se reasignarán tareas en algunos casos y se redireccionarán equipos de los distintos hospitales provinciales : "Pensamos reordenar las unidades de gestión. Tenemos un cronograma ya establecido. En enero vamos a estar enfocados en esto. En algunos hospitales vamos a cambiar las unidades de gestión, en otros casos las vamos a sostener y en otros las vamos a modificar parcialmente. Hay un mix. Pero nosotros no venimos a cambiar todo porque sí. Hay trabajadores que responden muy bien a la política sanitaria pública y queremos seguir con ellos".

"La persona que trabajó y cumplió con lo asignado obviamente no va a tener ningún problema, incluso vemos situaciones en las que los propios trabajadores no tenían claras sus funciones", señaló, en tono conciliador, aunque se puso muy seria cuando dijo: "Quienes se sirvieron de un cargo a último momento para perpetuarse en el Estado están siendo especialmente revisados. Ya pusimos en marcha el mecanismo, es un trabajo enorme que está llevando adelante la gente de recursos humanos. Que quede claro que esto no es perseguir ni es ir en contra de los trabajadores, ya lo hablamos con los gremios (se reunió con Siprus, Amra, ATE y UPCN en las últimas 48 horas) pero hay números que son muy contundentes y situaciones particulares que, la verdad, son vergonzosas".

Ejes principales

Reforzar la atención primaria y secundaria es uno de los objetivos que desvelan a Ciancio ya que cree que en sos niveles "se resuelven la mayoría de los problemas de salud". Pero sobre todo, pondrá en marcha acciones pensando en la atención de manera territorial, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada región.

Está convencida de que la gestión que la precedió, a cargo de Sonia Martorano, puso demasiado el acento en el tercer nivel (que es el que tiene mayor complejidad) y que esa decisión "fue en detrimento de los primeros dos niveles que a nuestro entender son los fundamentales"). El nivel de atención primaria es el que se centra en la prevención, el diagnóstico y la indicación de tratamientos de una manera integral. Es, sin dudas, el de mayor cercanía con la población. La atención secundaria es la que se da en los hospitales de referencia, y la de tercer nivel la que ofrece alta tecnología y mayor complejidad. "Es cierto que la pandemia influyó, que había que dar respuestas en el tercer nivel, pero se nos decía todo el tiempo no vayan, no consulten, y eso quedó grabado en la gente. Tenemos que lograr que la gente vuelva a confiar en el médico y médica, en el equipo que los conoce, que conoce a su familia. Y a su vez, nos propusimos que quienes integran los equipos de salud se vuelvan a enamorar de su trabajo, de su profesión, porque la han pasado muy mal. Por el Covid y por decisiones que se tomaron", detalló.

Algunas de las definiciones que Ciancio dejó durante la charla tienen que ver, además, con cuestiones muy puntuales. Una es el destino del Hospital Regional Sur (ubicado en Circunvalación y San Martín), un ambicioso proyecto que se inició en 2011. Durante este último año del gobierno de Perotti se reactivaron algunas obras, ya que hacía tiempo que el lugar estaba abandonado y los vecinos hicieron un montón de denuncias por robos y hechos de vandalismo.

Aunque remarcó la importancia de este efector y dijo que los planes para ponerlo en marcha continuarán ("considerando que los recursos económicos no son infinitos y la creación de cargos tampoco") eligió referirse a algo más cercano y concreto para las prioridades de esta nueva gestión como es el Hospital Regional de Rafaela “que esperamos que quede inaugurado en 2024”.

En un contexto que planteó como "complejo y de austeridad" la ministra expuso que desde su asunción, el sistema público sanitario de Santa Fe quedará a su cargo como funcionaria principal y de Andrea Uboldi (ex ministra de Salud provincial, en la gestión de Miguel Lifschitz) quien fue designada como secretaria del área.

En tanto, se estableció una estructura que cuenta con una subsecretaría de salud sur y una subsecretaría de salud centro/norte que "van a tener más autonomía y poder de decisión. También se designaron cinco directores regionales y a su vez hay una coordinación de salud mental en forma permanente porque decidimos jerarquizar este área que pasó a ser subsecretaria cuando históricamente fue una dirección de salud mental. En este sentido, cada región va a contar con esa referencia. Le estamos dando una mirada mucho más integral, interdisciplinaria, y de verdad, porque no queremos que quede en una cosa discursiva. Estoy convencida de que la persona no se enferma solo porque contrae un virus o una bacteria o una enfermedad orgánica puntual sino por todo un contexto social, anímico, personal: la salud es del cuerpo y es mental y no se pueden pensar de manera separada", remarcó.

Uno de los temas que definió como "un problemón" es el área de emergencias y traslados de la provincia ("para nosotros, la columna vertebral en Salud pública"). Ciancio señaló: "Hay un sistema bastante afectado en temas organizativos del personal, no se sabe bien con qué cuentan en términos concretos de móviles y ambulancias operativas para llevar adelante la tarea. Faltan ambulancias, algunas están rotas. Se perdió la lógica del trabajo en red, lamentablemente. En pandemia se hizo lo que se podía pero hay que reordenar esto ya mismo. Y ya comenzamos. Los traslados deben darse a tiempo, con móviles y ambulancias en condiciones y personal capacitado ("me encontré con gente muy valiosa y con vocación"). No se puede estar en todos los lugares de la provincia con grandes estructuras, y en ciertas localidades con lo único que llegás es con eso. Se perdió el objetivo y ya lo estamos recuperando".

Codo a codo con "Maxi"

Durante toda la charla con La Capital, el gobernador Santafesino Maximiliano Pullaro será Maxi, en boca de la ministra Silvia Ciancio. Y no se trata de un abuso de confianza sino que le resulta inevitable ya que se conocen desde que son muy jóvenes. "De toda la vida...", resume la mujer nacida en Elortondo, el pueblo que define como "mi lugar en el mundo".

Hija de un trabajador rural y una mamá que era empleada doméstica, se emociona mucho cuando recuerda el enorme esfuerzo y convicción de esa madre que tomó la férrea decisión de que ella estudiara una carrera universitaria.

Silvia, que hizo buena parte del cursado de ciencias médicas mientras trabajaba, para poder mantenerse en Rosario, se recibió en la UNR. A su vez, nunca dejó la militancia en la Unión Cívica Radial, partido del que se enamoró en plena democracia, siendo una adolescente. "Escuchaba a Alfonsín y me conmovía muchísimo, y me sigue pasando", confiesa.

"Desde el 83 que estoy en un comité radical. Fue una época muy fuerte. Incluso en los pueblos también se gestaba esa militancia, era hermoso. Y eso que ni mis viejos ni nadie de mi familia venían de la militancia. Desde chica entendí que a través de la política se pueden hacer cosas buenas", comenta.

Ciancio recuerda aquellos tiempos: "Soy casi contemporánea del gobernador hasta por cercanía geográfica (él es de Hughes). Maxi era una de las personas que a mí me motivaban, lo conozco desde que somos pibes, él era presidente de la Juventud Radical departamental en General López. Iba a mi pueblo y con esa voz tan particular nos convocaba y lo escuchábamos muy atentamente. Ahí empezaba a tomar mucha fuerza la Juventud Radical y Maxi marcaba la diferencia desde lo discursivo y desde la acción. Fue avanzando paso a paso y hoy es el gobernador (se emociona). Acompañarlo como ministra es un sueño cumplido...".

>>Leer más: Quién es y cómo piensa Silvia Ciancio, ministra de Salud de Maximiliano Pullaro