En suelo santafesino hay 12 rubros que todavía no pudieron reactivar la actividad desde que empezó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. Ante esta situación, la provincia comenzó a entregarles ayer una asistencia económica de emergencia.

Jardines de infantes, transportes escolares, peloteros, cines y teatros, salones de eventos, bingos y casinos, piletas climatizadas, canchas de fútbol 5, transporte público de pasajeros de larga distancia, moteles, centros culturales y el sector del turismo son los rubros que aún no han sido habilitados para volver a trabajar.

Subsidio

Ante las graves dificultades que están atravesando, la provincia lanzó un subsidio no reembolsable destinado a establecimientos, locales y servicios que no hayan recibido otra ayuda del Estado, y que aún no fueron exceptuados como actividades en los decretos nacionales y provinciales de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la pandemia.

Para recibirla, se inscribieron en un formulario y presentaron una serie de papeles, a través de la web del gobierno provincial. Luego de ser evaluados por las autoridades competentes, se convirtieron en beneficiarios de esta ayuda. El monto va desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos, por única vez.

Y como son muchos los que todavía no pueden abrir, la inscripción sigue abierta hasta el 30 de junio.

Los interesados encontrarán el formulario de inscripción en la web www.santafe.gob.ar.

Solicitudes

En total, la provincia recibió hasta ayer 3.134 solicitudes, de las cuales 700 ya están recibiendo su paga.

En esta primera etapa, la asistencia se comenzó a otorgar a quienes no tuvieron ningún tipo de actividad desde marzo hasta el 31 de mayo. En este lapso de tiempo, los que más solicitaron la ayuda estatal fueron los gimnasios. Se contabilizaron 484 de estos locales en toda la provincia que se inscribieron y que ayer comenzaron a recibir la asistencia económica.

En cantidad de pedidos, le siguieron los transportes escolares, con 458, y los jardines de infantes, con 440.

También completaron solicitudes los centros de pilates y yoga, las salas de baile y danzas, las escuelas de artes marciales y las de boxeo, las canchas de fútbol 5 y de paddle, los peloteros, los salones de eventos, las escuelas de conductores y los talleres y salas culturales.

Ya comenzó

El secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia, Juan Marcos Aviano, confirmó que ayer "se acreditaron los primeros pagos de solicitudes iniciales, que se inscribieron hace 15 días".

Explicó que "las solicitudes presentadas provienen de 169 localidades de la provincia, de las cuales el 30 por ciento es de Rosario".

Señaló que "todavía hay tiempo para inscribirse en los formularios, ya que el plazo se extiende hasta el 30 de este mes".

"Todas las semanas evaluamos la situación de estos sectores, porque quienes ya retomaron la actividad no necesitarán la asistencia. Ahora se está pagando a los primeros que se inscribieron y seguramente en los próximos días se avanzará con el resto", aseguró el funcionario.

Si bien la asistencia es por única vez, no descartaron tener que volver a otorgarlo a las actividades que, por lo que se avizora, no volverán a reanudar su trabajo en breve. En este sentido, Aviano esbozó que "podría" volver a otorgarse en algunos casos especiales.

A través del decreto N° 472, el gobernador Omar Perotti creó el programa de Asistencia Económica de Emergencia para otorgar subsidios de 10 mil a 50 mil pesos a aquellas actividades afectados por la pandemia de Covid-19.

Para más información, escribir al email: asistenciacovid@santafe.gob.ar.