El rector Franco Bartolacci aseguró que la situación de la UNR "es crítica"

“Hacemos todos los esfuerzos para que eso se sostenga, lo hicimos durante el año pasado que ya fue muy complejo, porque en un contexto inflacionario como atravesamos tener desde enero a diciembre la misma cuota de gasto en funcionamiento hizo muy cuesta arriba todas nuestras actividades, aún así no lesionamos ninguna de las cosas que nos habíamos propuesto no dejamos hacer nada de lo que entendíamos importante para nuestra comunidad. Pero poder pensar el desarrollo normal de las actividades todo el 2024 con ese presupuesto a valores de enero el 2023 es realmente imposible ”, indicó.

En ese sentido, el rector afirmó que las universidades nacionales "no están pidiendo holgura" ya que comprenden que la situación del país es delicada pero que consideran que su reclamo "es razonable". "Lo mínimo indispensable para poder funcionar bien para poder cumplir con nuestra misión", destacó.

En esa línea, enumeró que el segundo problema de la UNR es en materia de infraestructura. "No sabemos qué va a pasar con el programa nacional de infraestructura universitaria. Esto no afecta sólo a la universidad de Rosario sino a todas las universidades del país. Nosotros teníamos cinco grandes obras previstas en el marco de ese programa. Tres en desarrollo y dos con fecha de apertura de sobres en el marco del proceso de licitación. No tenemos ninguna precisión incertidumbre respecto de lo que va a pasar, no tenemos ni siquiera la interlocución porque no hay todavía en el área de Infraestructura de Nación, autoridades, con firma y responsabilidad suficiente como para poder brindar certidumbre respecto de qué va a pasar con esos programas", anticipó.

Por último, aseguró que el tercer problema, "también muy grave", es la discusión salarial y aclaró que acompañan "decididamente el reclamo de la docencia y el personal no docente de las universidades nacionales por la recomposición salarial". "La pérdida de poder adquisitivo del salario ha sido fenomenal en este contexto inflacionario y no hay educación pública de excelencia, si no hay dignidad en el trabajo de quienes están al frente de nuestras aulas o hacen las actividades para que todo lo que desarrollamos pueda finalmente funcionar. Hemos tenido la primera reunión paritaria nacional la semana pasada y tampoco ha sido buena la experiencia. Integro en representación del CIN, esa mesa paritaria nacional y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se entienda la magnitud del problema", concluyó.