El Pacto Global Argentina llega a Rosario con el auspicio de Luz y Fuerza

“Los valores que promueven siempre Naciones Unidas y que dentro del Pacto Global se plasmaron en 10 principios que están condensados en 4 grandes áreas: Derechos humanos; Estándares laborales; Ambiente y Anticorrupción”, aseguró Rimoldi y agregó que el objetivo de la organización “es que los impactos siempre sean y tiendan a ser positivos”.

El alcance de Pacto Global Argentina es nacional y al ser una red federal decidieron visitar los principales puntos del país, entre ellos Rosario y el Sindicato Luz y Fuerza de la ciudad, integrante del Pacto Global y parte de la mesa directiva del mismo.

Ya visitaron Tucumán, Córdoba y Entre Ríos y, al igual que los anteriores, el evento en Rosario reunirá a líderes empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil para reflexionar sobre el impacto de Pacto Global en la región y trazar el camino hacia un futuro sostenible. Se repasará los 20 años de la organización en el país.

Tras la presentación de Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza Rosario, la jornada incluirá paneles de discusión en los que se abordarán temas como la evolución del desarrollo sostenible corporativo, las estrategias empresariales innovadoras para la sostenibilidad y el papel de la colaboración multiactor en la consecución de los objetivos sostenibles. En esta ocasión, también se presentará el estudio de debida diligencia en Derechos Humanos realizado por Pacto Global Argentina, un documento clave que muestra el compromiso de las empresas con los principios de respeto y promoción de los derechos humanos en sus operaciones.

Entre los disertantes estarán Andrea Avila, Presidenta de Pacto Global Argentina; Flavio Fuertes director ejecutivo de Pacto Global Argentina; Cristian Rivera, de la empresa rosarina La Segunda; Rosario Piñero, jefa de Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes; Pablo Basz, integrante de Alianzas Estratégicas y Financiamiento al Desarrollo de la Oficina de la Coordinadora de Residente de las Naciones Unidas; y Gabriela Cericola, secretaria de DDHH, género e igualdad del sindicato de Luz y Fuerza, entre otros.

Rimoldi destacó la evolución de la agenda ambiental y de la conciencia sobre el cambio climático, pero señaló como “igual de importante” ligarla a la agenda de Derechos Humanos.

En el marco del evento, Pacto Global Argentina presentará Foward Faster (Aceleremos), una campaña que priorizará cinco objetivos para lograr avanzar en el cuidado del medio ambiente.

Los organizadores del evento destacan la importancia de estos encuentros como una oportunidad para reunir a la comunidad empresarial y a otros actores clave para colaborar, aprender y comprometerse con un futuro más sostenible para todos.

La celebración en Rosario, una ciudad rica en historia y cultura, se presenta como un momento para mirar hacia adelante con optimismo y determinación, listos para enfrentar los desafíos del mañana con acciones concretas y colaborativas.

El trabajo de Pacto Global Argentina con las instituciones rosarinas se centra en acompañar para alcanzar un desarrollo sostenible. “Nuestra propuesta no distingue de tamaño de organización, si tiene al menos 10 colaborades podes trabajar en conjunto. Estamos convencidos de que no hay un destino, no es que haya una empresa que es la mejor o la más comprometida, sino que todas las empresas están transitando un recorrido, obviamente que algunas están en una etapa más incipiente, más de aprendiz; otras ya tienen más recorrido, más intermedio; y otras más a nivel experto”, manifestó Rimoldi.

Pacto Global lleva adelante distintas actividades como charlas y talleres con la sustentabilidad como eje o grupos de trabajo que apuesta por la capacitación y la puesta en práctica. Por otro lado, también llevan adelante cursos a nivel regional sobre un tema específico para capacitar y “a su vez llevar un diagnóstico y plan para que implementen en cada empresa para tener un impacto positivo en su comunidad”.

La gira de celebración de los 20 años de Pacto Global Argentina no solo marca un hito en la historia de la organización, sino que también refuerza el compromiso continuo con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Este evento, al igual que los realizados en otras provincias, busca inspirar a más empresas a unirse a la iniciativa y a trabajar juntos hacia un futuro más justo y sostenible.

La agenda ambiental ganó terreno y se impone, pero…

Carolina Rimoldi, de Pacto Global Argentina, aseguró que en los 20 años de recorrido de la organización y señaló que existe un “sector super involucrado sobre el tema que, por ejemplo, empieza a exigirle a las empresas mayor compromiso con este tema”.

Sin embargo, remarcó que aún hay una parte que por “desconocimiento y falta de profundización” cuidar el medio ambiente, trabajar con equidad o que los derechos humanos son importantes.

Sobre este punto se detuvo y subrayó la importancia del rol de Pacto Global y acercarse a las empresas y ofrecerles herramientas para que las implementen internamente.

“En un estudio que hizo Pacto Global el año pasado, a nivel global, estamos lejos de la Agenda 2030. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y tienen 179 metas. Solo el 15% de esas 179 metas están en vías de cumplirse hacia el 2030. Entonces falta, ese 85% y podemos verlo obviamente como una amenaza, pero también lo podemos ver como una oportunidad que tienen las empresas para tomar el liderazgo en la Agenda de Desarrollo Sostenible y empezar a acelerar su acción y escalarla”, analizó Rimoldi.

Rimoldi aseguró que Pacto Global tiene “un objetivo claro y es el desarrollo sostenible porque es la única manera de no dejar a nadie atrás y eso lo promueve la Agenda 2030”.

Para la integrante de Pacto Global cuando existen conflictos con el medioambiente o se atacan los derechos humanos “las personas en situación vulnerabilidad social son los más perjudicados”, por eso Grimoldi instó a las empresas a sumarse “más allás de las opiniones encontradas que pueden generar la inversión de tiempo o innovación”.

“Nuestro foco es seguir trabajando para que esto suceda, para que esos cambios se implementen y para que todas las personas podamos tener el futuro mejor”, concluyó Carolina Grimoldi.