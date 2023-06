Día del Padre: las reservas en bares y restaurantes rondan el 35%, pero esperan ocupación plena

Pastore consideró que “el 35 por ciento de reservas es un número interesante. En general, en los próximos días la gente termina de definir a quién acompaña y a qué lugar concurre a celebrar. Entonces a partir de allí se aceleran un poco más las reservas. Pero el 35 por ciento para un día viernes es un buen nivel de reserva, demuestra que hay interés. Por lo general, en nuestro rubro, son mesas numerosas y eso nos permite que las cosas salgan mejor”.

Pero la pregunta de rigor es: ¿cuánto costará salir a comer afuera en el Día del Padre en este marco de alta inflación? Y Pastore responde: "Los menús arrancan en 4.500 pesos, de acuerdo a lo que relevamos en varios locales. Esos valores no variarán mucho si incluimos plato, bebidas y postre. Sabemos del marco inflacionario y cómo impacta el incremento de los alimentos, que para nosotros son insumos básicos. Pero no queda otra que la transferencia de aumentos a la carta, y estamos hablando de esos valores por personas como para pensar en un almuerzo o cena”.

restaurantes.jpg Los empresarios gastronómicos detectan una caída profunda caída de ticket. Foto: La Capital / Archivo.

El empresario gastronómico dijo que “es inevitable transferir una parte de los aumentos a la carta de menú. Los incrementos no se pueden aplicar a precios de manera constante. Modificar una carta requiere un proceso administrativo que es complejo. Hay que actualizar los precios en el sistema de delivery. Los aumentos en las listas de precios de los proveedores se dan en forma permanente. A lo sumo se puede hacer un ajuste de cartas una vez por mes”.

“Parte de esos aumentos se absorben durante un breve período y después se ajusta. No hay margen para absorberlo sin transferir. Hay que trasladarlo. Nosotros no somos formadores de precios. Hay un lapso de tiempo donde el aumento lo absorbe el establecimiento porque no se pueden estar corrigiendo los precios con la frecuencia con que lo hacen los proveedores. A veces tenemos dos o tres listas de precios semanales”, agregó.