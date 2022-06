Detienen a un cuidacoches por manosear a un alumno de 4 años del colegio La Salle

Una ex alumna aseguró que se trata de un hombre mayor que suele frecuentar la zona y gritarle obscenidades a las alumnas del colegio

Un viejo cuidacoches de la zona del colegio La Salle quedó detenido por manosear presuntamente a un niño de 4 años que iba camino a esa institución escolar de Mendoza y Alem. Una ex alumna del colegio aseguró que esta situación de agresiones verbales, que ahora escaló a priori en un tocamiento contra una criatura, es de vieja data.

"La vimos a través de las cámaras del colegio y pudimos constatar todo lo que me contó mi hijo, que este señor le tocó la cola y le dijo que mañana (por el sábado) le iba a hacer otra cosa que no puedo reproducir", lamentó en medio de un llanto desesperante la mamá del nene, quien agregó: "Es terrible, es chico y lo estamos preservando pese a que él está bien".

"Desde el colegio lo estaban esperando para que esta persona no se le acerque, por eso solicitamos la presencia de la policía para que esta persona no esté en el radio del lugar, ya que no está en sus cabales ni tiene conciencia moral para estar compartiendo con criaturas indefensas con una total impunidad", exclamó la mujer en declaraciones a Telefé Rosario.

No obstante, una ex alumna de la institución religiosa, que vive por la zona, aseguró que esta situación "viene de años", pero aseguró que "nunca se habían enterado de una situación de abuso explícito".

"Hice el secundario en el colegio La Salle y lo conocemos desde hace años porque frecuenta la zona; tiene una silla puesta por calle Alem, es un cuidacoches", contó la joven.

En eso, recordó: "Cuando veníamos a hacer gimnasia, siempre nos decía: «qué linda cola que tenés» y cosas más degeneradas que no podemos reproducir". Nunca hicimos la denuncia formal porque éramos niñas. Se lo contábamos a nuestros padres, pero no sabíamos como manejarnos. Nunca se nos ocurrió hablar con los directivos de la escuela porque para nosotros era un degenerado más", señaló.

Y al ser consultada para saber qué actitud habían tomado en esa oportunidad, respondió: "Más que nada lo que hace cualquier mujer que le dicen cosas por la calle: hacer oídos sordos, mirar para adelante o reírse, propio de la situación de incomodidad que resultan este tipo de agresiones".