Denuncia por abuso en un jardín del barrio Las Flores: cómo sigue la investigación

Hay un docente de educación física sindicado como presunto abuso contra una alumna de 4 años, pero por el momento no hay elementos para detenerlo, según precisaron desde Fiscalía.

La Fiscalía de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el profesor de educación física denunciado por presunto abuso sexual en perjuicio de una alumna de 4 años del jardín de infantes Nº 80 "Río Paraná" siga el proceso en libertad. Esta decisión se tomó al no encontrar elementos para detenerlo, pese a la acusación realizada por la familia de la niña.

Tal como publicó La Capital, esta situación llevó a tomar la determinación por parte del Ministerio de Educación, en acuerdo con el cuerpo docente y la Regional VI de Educación, de suspender las clases el próximo lunes en los tres establecimientos que funcionan uno al lado del otro en la zona de Clavel al 7200: el jardín 80, la escuela especial y la escuela 1257.

Desde Fiscalía señalaron que la investigación sigue en curso, pero por el momento la fiscal interviniente no encontró elementos para librar una detención contra el profesor, que por ese entonces realizaba un reemplazo en la institución. Por lo pronto, el gabinete psicológico del MPA seguirá el caso de cerca y elebará un informe a partir de pericias forenses para analizar los pasos a seguir.

No obstante, fuentes cercanas a la departamental local de Amsafé indicaron que el docente en cuestión presentaba lesiones leves a partir de las agresiones que sufrió producto del linchamiento de familiares y vecinos, puesto que en principio el profesor no quiso retirarse del establecimiento al considerar que no tenía nada que ocultar y que era ajeno a las presunta acusación fundada sobre su persona.

A su vez, indicaron que la investigación se orientará hacia las agresiones al docente, por un lado, y el presunto abuso sexual por otro. "Hemos visto profesores de educación física que nunca más dieron clases a partir de estos hechos que luego se comprueban su inocencia", deslizaron.