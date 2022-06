Gustavo Terés: "A la violencia no la frenamos poniendo un patrullero en la puerta de cada escuela"

Este sábado, en declaraciones a La Capital, el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, explicó que el disparador de la movilización del próximo lunes fueron los incidentes en el jardín de infantes Río Paraná. En ese sentido, el dirigente gremial planteó que desde Amsafé se definieron tres ejes: "El primero es el cuidado de nuestras infancias y de su comunidad. Es decir, exigimos el esclarecimiento del hecho y acompañamos a todos los niños y niñas, o sea a las infancias que estén vulneradas".

teresamsafe.jpg El titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés.

"Otro aspecto —agrego Terés— es acompañar a las comunidades y entender que muchas veces los espacios públicos son un lugar de manifestación del profundo malestar por la situación social en que se vive y en donde reinan la inseguridad, la desigualdad, la ausencia del Estado. Además, está el acompañamiento de la docencia. Como gremio tenemos que acompañar, somos parte de la escuela pública y en algunos momentos somos agredidos cuando los docentes están poniendo el cuerpo. Pero hay situaciones límite donde no solo hay agresiones físicas violentas sino verbales que generan un profundo malestar y un deterioro en la salud de nuestros compañeros. Incluso en situaciones se ha puesto en riesgo la vida de los maestros. Por eso exigimos soluciones y un Estado presente, un Estado que muchas veces abandona a la comunidad educativa, que no garantiza los servicios ni los derechos".

En su lectura política de la situación, Terés citó diversas formas de ejercer violencia: "Hay hechos de amenazas, pero permanentemente también existen hechos de vandalismo que también es un a forma de agredir a la escuela pública" .

El titular de Amsafé Rosario destacó que no se debe hablar de "seguridad (en las escuelas) sino de políticas sociales integrales". Y al ser consultado sobre si esas políticas no deberían plantearse a largo plazo, enfatizó: "Es que el Estado tiene que actuar sobre la emergencia también. Porque si se piensa que esto se resuelve poniendo un patrullero en la puerta de cada una escuela es un error gravísimo. De lo que se trata es de que haya un Estado que cuide los espacios públicos. Y hoy, donde las plazas dejaron de ser espacios seguros, quedan las escuelas públicas o los centros de salud y los hospitales como espacios públicos donde la gente lleva sus reclamos. Son los lugares más agredidos por que allí los sectores más vulnerables exigen ser atendidos y a veces no hay condiciones y terminan enojándose o teniendo una actitud no deseada contra los médicos y los docentes".