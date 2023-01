Cuándo podría volver a funcionar la línea Q, suspendida por el impacto del calor en su sistema

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario remarcó este lunes: ”Tuvimos este problema con coches comprados en 2017 en Rusia a la empresa Trolza, que quebró, no existe más. Esto nos hace imposible cumplir con el servicio de mantenimiento de postventa. No podemos adquirir repuestos e insumos para reparar las baterías. La empresa estatal Movi, que es la que tiene estos coches, intentó por todos los medios volver a poner en funcionamiento estas baterías y no lo logró porque la empresa no existe más y no hay repuestos”.

>> Leer más: Línea Q suspendida: "Los rusos usaron a los rosarinos como conejillos de indias"

Biazzi admitió que, ante ese contexto complicado, el funcionamiento de la línea Q tal como se lo presentó en 2017 “depende de las temperaturas". Amplió: "Estos coches son bastante nuevos. Las baterías funcionan muy bien en un rango térmico de temperaturas no tan altas. Pero cuando tenemos el calor que está haciendo en este verano, no funcionan. Depende entonces de la climatología para que funcionen”.

El funcionario remarcó que el municipio tomó la decisión de suspender el servicio de la línea Q “porque los inconvenientes se hacían cada vez más recurrentes, y los usuarios quedaban tirados en la calle imprevistamente sin poder retomar viajes. Tomamos esta medida en beneficio de los usuarios, para hacer más previsibles sus viajes y no queden a mitad de camino. Provisoriamente suspendimos la línea Q. En su lugar, pusimos dos líneas. Donde la Q empezaba en la zona sudoeste pusimos la 127 y en su segundo tramo hasta La Siberia por la línea K. Ambas líneas serán reforzadas para cubrir el servicio que hacía la Q”.

En ese sentido, coordinador de Gabinete aclaró que "hay chances" de que la línea Q vuelva a circular cuando se acerque el comienzo del ciclo lectivo y el calor no sea tan extremo.

>> Leer más: Por el impacto del calor, suspenden la línea Q y su futuro es un enigma

Al ser consultado sobre si fue error haber decidido la compra en 2017 de esos vehículos fabricados en Rusia, sin contemplar el factor climático de Rosario, el coordinador de Gabinete planteó: “En esta adquisición, no sé si llegó a probar a un coche de estos en Rosario. Esos trolebuses están fabricados de esa forma, con esas baterías, para funcionar en temperaturas de países como, por ejemplo, Rusia. Evidentemente, no están acondicionados para que puedan funcionar en el verano rosarino”.

Con relación a la posibilidad de que el municipio vuelva a comprar trolebuses a otra fábrica, Biazzi señaló: “Hace poco presentamos un proyecto de producción propia de trolebuses a partir de la reconversión de chasis de colectivos antiguos. Lo hicimos entre la empresa municipal Movi, la Universidad Nacional de Rosario y una firma privada. Por eso estamos incorporando nuevos trolebuses. Paralelamente estamos en el proceso de compras de colectivos. Más allá de que la suspensión de la Q es algo coyuntural ligado al verano para estos coches específicos, estamos pensando en ir adquiriendo unidades para las distintas líneas”.

Alternativas a línea Q

Por ahora, y para paliar la emergencia de los usuarios de la línea Q, la Municipalidad reforzará con más unidades la línea 127, que realiza un recorrido idéntico hacia el sudoeste, continuando luego sobre Mendoza/3 de Febrero hacia el centro, y en sentido hacia la Ciudad Universitaria con la línea K. Teniendo en cuenta además el receso universitario y que, además, que pueden hacer uso del Boleto por Hora que permite el trasbordo gratuito.

Recorridos

Actualmente, funcionan 2 líneas con recorridos similares y complementarios que son opciones para la movilidad de las y los usuarios de la línea Q. Por una parte, hace el mismo recorrido de la línea K con un trazado común de 11,4 km, desde Francia y Mendoza, hasta la Ciudad Universitaria. Y con la línea 127 comparte similar recorrido sobre Francia y Mendoza hasta el CMD Sudoeste.

Línea 127

Ida: Desde B. y Ordóñez y Av. Ov. Lagos, por Ov. Lagos, Colectora Juan Pablo II, Av. Francia, Av. Arijón, Crespo, H. de la Quintana, Av. Francia, Mendoza, Moreno, San Lorenzo hasta Laprida.

Vuelta: Desde San Lorenzo y Laprida, por Laprida, 3 de Febrero, Av. Francia, Av. Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Av. Arijón, Av. Ov. Lagos, Colectora José M. Rosa, Curapaligüe, B. y Ordóñez hasta Av. Ov. Lagos.

Línea K

Ida: Desde Wilde y Mendoza, por Mendoza, Alem, Cerrito, hasta Necochea.

Vuelta: Desde Necochea y Cerrito, por Necochea, 3 de Febrero, 1º de Mayo, San Juan, (desvió: San Juan, Laprida, 3 de Febrero, Mitre, San Juan a su recorrido) Mendoza hasta Wilde.

En relación con el desvío en calle San Juan, en la línea K algunos de los servicios que circulan por calle Mendoza no llegan a la Ciudad Universitaria, por lo que las y los pasajeros deben descender en Mendoza y Presidente Roca y ascender a una unidad autónoma de la línea K que completa el recorrido. Todas las unidades cuentan con identificación del punto de término del recorrido, ya sea Mendoza y Corrientes o Ciudad Universitaria.