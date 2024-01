Crece la demanda de atención psicológica pero no hay plata para ir a terapia

Mayor angustia, preocupaciones de todo tipo, dificultad para sostener vínculos saludables, temor a perder el trabajo, aumento de las situaciones de violencia, imposibilidad de proyectar a mediano y largo plazo, son situaciones habituales que ya habían empezado a profundizarse pospandemia. Desde hace meses se suman los enormes problemas económicos, lo que produce una situación paradójica: hay más necesidad de recurrir a los psicólogos pero a la gente se le hace muy difícil costear los tratamientos.

En el psicoanálisis, que es la práctica más elegida, las terapias suelen durar meses o años.

¿Cuánto cuesta "ir al psicólogo" en Rosario? ¿Por qué las obras sociales o prepagas suelen cubrir algunas pocas consultas por año?

Según la recomendación del colegio profesional, para enero de 2024, la sesión debería rondar los 8 mil pesos (Arancel Gremial Referencial).

La Capital hizo un relevamiento entre terapeutas y detectó que algunos cobran mucho más que eso: 15 mil o 20 mil pesos por encuentro (más también) mientras otros estipulan sus honorarios entre 3 mil y 6 mil pesos por consulta.

Natalia Palma, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario y zona (con delegaciones en Funes, Venado Tuerto, Casilda, Cañada, Villa Constitución, San Lorenzo y Las Rosas) dijo a este diario que la demanda a los profesionales para cuidar la salud mental "es alta" pero sostener los tratamientos "se hace difícil para los pacientes, muchos de los cuales piden sesiones cada 15 días cuando venían trabajando con el psicólogo una vez por semana, que es lo establecido".

"Veníamos complicados y este año arrancó más difícil", puntualizó.

Caso por caso

"Existen acuerdos entre paciente y psicólogo, es algo que se va dando por la imposibilidad de sostener el tratamiento económicamente. Esto es desgastante también para el profesional, que debe ser visto como un trabajador que tiene impacto en el sistema productivo, cultural, social", mencionó la presidenta del Colegio.

El psicoanálisis _ dijo_ sigue siendo la corriente más elegida por los rosarinos aunque pisan fuerte el conductismo y los gestálticos. Las sesiones de psicoanálisis se realizan una vez por semana y durante largos períodos. De todos modos, eso se establece de acuerdo a las necesidades del paciente y para darle un cierre adecuado al tratamiento.

Lo público

"El sistema de salud se estableció de manera tal que en general obras sociales y prepagas no cubren tratamientos por largos períodos y entonces el paciente abona la sesión en forma privada. De hecho, hay recortes en las prestaciones cada vez más claros. Pero hay que tener en cuenta que si bien se trabaja mucho en consultorios particulares, el cuidado de la salud mental de la población es mucho más amplio y nosotros estamos tanto en la parte pública como la privada. Desde hace tiempo estamos viendo que mucha gente busca ayuda profesional en la salud pública", comentó Palma. "El problema es que no hay cargos nuevos y por lo tanto la cantidad de psicólogos para responder a ese demanda no alcanza".

El panorama es complejo y la preocupación de los profesionales aumenta. La presidenta del Colegio mencionó: "Nosotros buscamos maneras de paliar estas situaciones, tenemos, por ejemplo, un servicio de atención psicológica a la comunidad, un dispositivo que relanzamos el año pasado que donde prestan servicios matriculados recientes y se estipula el cobro de la mitad del arancel. La demanda es realmente alta lo que demuestra la necesidad de la población de intentar resolver o mitigar muchos de sus problemas con asistencia de profesionales de la psicología".