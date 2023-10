Circunvalación: todavía sigue pendiente la nueva iluminación

Pese a que la colocación de luces led se adjudicó en febrero y tenía que estar en 180 días, aún no se hizo. Realizan trabajos de desmalezamiento. Una recorrida de La Capital

La iluminación actual es de lámparas de sodio, algunas de las cuales no están funcionando. No hubo cambios.

La nueva iluminación de la avenida de Circunvalación de Rosario sigue siendo una cuenta pendiente . Pese a las promesas de reemplazar las viejas luces por el sistema led , que se licitó y se adjudicó en febrero de este año a la empresa Ilubaires y comenzarían a instalarse en marzo, no se observa en todo el recorrido el cambio de luminaria, ni movimiento para comenzar esa obra, ni carteles de anuncio. La ruta nacional A008 (nombre oficial de la autopista urbana de Rosario) sigue alumbrada con el viejo sistema de lámparas de sodio , y en distintos tramos se advierte que las luces de muchas columnas directamente no se encienden, o fueron destruidas.

CINCUNVALACIÓN LUZ ROTA.jpeg Hay lámparas, aunque pocas, que directamente fueron destruidas.

En ese momento dos empresas habían quedado en la recta final para la adjudicación, y se esperaba que a principio de este año comenzaran los trabajos. A la hora del llamado licitatorio se anunció para la avenida de Circunvalación el reemplazo de 3.500 luminarias existentes por LED, desde el kilómetro cero al 29,76, es decir en todo el anillo vial que rodea a la ciudad.

En febrero de este año la obra fue adjudicada y desde el gobierno nacional estimaban que la colocación de estos artefactos de bajo consumo comenzaría en marzo. Con un presupuesto de 600 millones de pesos, la empresa Ilubaires, ganadora de la compulsa, tenía un plazo de 180 días para hacer los trabajos desde la adjudicación.

Esto no ocurrió. Y aún más: otra nota que salió en La Capital el 28 de mayo de este año daba cuenta del abandono en que estaba la autopista urbana. Hablaba de una falta de mantenimiento notable: "Los pastizales afloran a la vera del camino al punto de que ya tapan los guardarrails. Hay basura acumulada entre los yuyos que se convirtieron en reservorios de mosquitos y otros insectos. El mantenimiento ha sido nulo en los últimos meses, la situación preocupa en extremo y el problema está lejos de resolverse", decía el informe de ese día. Y de la iluminación, nada.

Recorrida

Cinco meses después, La Capital volvió a recorrer este miércoles el lugar por ambas manos.

En cuanto al mantenimiento general de canteros, banquinas y zonas aledañas, se distinguen dos sectores. Desde la autopista Rosario-Córdoba hacia el norte, se ven algunas máquinas y personas trabajando en el desmalezamiento y limpieza. De ese punto hacia el sur, los yuyos altos siguen creciendo, el mantenimiento es mínimo o nulo, y en el acceso sur se ven algunos microbasurales. Sólo la parte sur de bulevar Oroño se ve mejor mantenida en ese segmento. Toda la zona oeste, los cruces con Mendoza, avenida Eva Perón, Juan José Paso, Sorrento y Baigorria se encontraban este miércoles en plena etapa de mantenimiento.

Pero el tema de las luminarias se nota que no está resuelto. Las altas columnas que sostienen las lámparas de sodio siguen con el mismo sistema, muchas luces no funcionan, y en algunos casos están directamente rotas, producto seguramente de algún ataque.

Las colectoras carecen completamente de luz, y algunos accesos, cuentas los usuarios nocturnos de esa vía, son una boca de lobo.

La seguridad es otra cuenta pendiente. "Aquí de noche no te podés parar porque no te queda nada", le dijo un chofer al cronista de este diario en un segmento de la zona oeste. En todo el recorrido hecho por La Capital, pudo verse un patrullero de la policía provincial parado en el acceso sur a la altura de 27 de Febrero y una camioneta de Gendarmería que tomó la A008 a la altura de Newbery para hacer un patrullaje móvil. Eso sí, las videocámaras que detectan el exceso de velocidad estaban todas, fijas y móviles.

El problema repercute, como no podía ser de otra manera, en la Municipalidad, ya que los usuarios confunden las jurisdicciones y creen que todo lo que está dentro del ejido urbano es responsabilidad del gobierno local. Fuentes del municipio consultadas por este diario dieron cuenta de los innumerables reclamos a las autoridades pertinentes para que se encuentre una solución a todos los problemas que aquejan a la Circunvalación, cuya administración está en manos de la estatal Corredores Viales.

Finalizada la recorrida de este miércoles, La Capital habló con Luciano Marelli, subsecretario de Espacio Público de la Municipalidad. El funcionario recordó que, más allá de las comunicaciones por canales informales que venían manteniendo con Nación, elevaron un reclamo formal a Vialidad Nacional tanto por el mantenimiento como por las luces. “El 9 de octubre nos respondieron que la empresa concesionaria se encontraba haciendo los trabajos de mantenimiento a la espera del comienzo de la obra de recomposición de las luminarias y las instalación de luces LED”.

También contó que el tramo entre la avenida Pellegrini (en la parte oeste) hacia el norte venía siendo el más postergado en cuando a los trabajos de limpieza y desmalezamiento. “Vemos que van retomando o reforzando tareas en el comienzo de la temporada estival. Esto es una constante. No quiere decir que no hagan nada, pero notamos que no siempre es con el esfuerzo necesario”, concluyó.