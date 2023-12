Carla, la hermana de Antonela Roccuzzo dará el sí este sábado en Rosario

carla roccuzzo 3.avif

Hay un usuario en Instagram con el nombre @carla.roccuzzo, que tiene más de 6000 seguidores y un total de siete publicaciones, pero su última actividad es vieja, con varios años de antigüedad. Entre sus 24 usuarios seguidos, se destacan los nombres de Lionel Messi y Antonela. Ellos no siguen a esa cuenta, pero sí lo hacen en su nuevo perfil @car.roccuzzo, que posee más de 590 posteos. La cuenta está privada y ella es la única que puede autorizar quién puede ver su contenido. Solo tiene 441 seguidores y sigue a otros 698 individuos.

carla y antonela roccuzzo.avif

En una entrevista con ¡Hola! Argentina, Patricia, la mamá de las Roccuzzo, reveló: “Las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece. Desde chicas se juntaban en casa las amigas de las tres a jugar y estaban todas juntas”.

Y continuó: “Paula es la que controla todo, es bastante miedosa con sus hijos, en cambio, Carla que es médica, es la más práctica y racional. La Negra (Antonela) está en el medio, es equilibrada y no dramatiza mucho”, declaró.

las hermanas roccuzzo.jpg

Luego, dejó más detalles y manifestó cuál es la deuda pendiente de su vida: “A mí me gusta estar pendiente, viendo en qué las puedo ayudar, lo hago de manera inconsciente… ¡Hasta me encargo de los turnos médicos de todos! Lo que hago me hace bien a mí, me da satisfacción. Lo único que puedo decir que me falta es una nieta mujer”.

José Roccuzzo y Patricia Blanco son los padres de Antonela Roccuzzo, Paula y Carla. Ambos se dedicaron siempre al comercio y nacieron y vivieron en Rosario.

Durante estos últimos días, Lionel y Antonela se instalaron en su casa de Funes esperando la llegada del casamiento de Carla y las fiestas de Navidad y año nuevo. Como es habitual, el mejor jugador de fútbol del mundo tuvo un simple pero gran gesto con dos chicos que le tocaron el timbre de su casa en un country de Funes, quienes buscaban saludarlo y llevarse un autógrafo suyo .