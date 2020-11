Cada vez más rosarinos piden hacerse el hisopado para viajar a otras provincias

Mercedes es una médica que se dedica a la estética y comentó a este diario que el lunes viajará a Buenos Aires para probar unos equipos que quiere adquirir para su clínica. "Hasta ahora no me había animado, pero como hay menos casos creo que es el momento de ir".

Nicolás, que tiene que cumplir compromisos laborales en Uruguay comentó algo similar: "Me piden un test negativo con fecha de 48 horas antes de mi ingreso al país. Viajo el viernes así que me estoy testeando hoy o mañana para tener el resultado a tiempo".

En estos casos, la presidenta del Colegio de Bioquímicos aclaró que no se requiere orden médica porque el solicitante del examen no tiene síntomas sino que lo necesita para poder entrar a otra provincia o país. Pero aclaró que el laboratorio está obligado a realizar una ficha epidemiológica e informar el resultado de la prueba al sistema nacional.

"Todo se sigue informando, tanto los resultados de los hisopados de personas que son contacto estrecho de un positivo, como el de los que tienen síntomas (tos, fiebre, dolor en el cuerpo, pérdida del gusto y el olfato) y también estos casos de viajes", remarcó.

¿Sirve el rápido?

Mannino explicó que en el caso de los asintomáticos que necesitan mostrar que no están contagiados para ingresar a una ciudad o población determinada, lo mejor es hacer el test por PCR "tradicional" ya que el rápido, de ser negativo, necesita ser reconfirmado, con lo que no tiene sentido hacer dos pasos.

Las obras sociales no cubren los análisis a los viajeros. El test por PCR ronda los 5000 pesos. Los test rápidos de antígenos cuestan un poco menos, entre 2.500 y 3000 pesos. "Estamos viendo que la gente se empieza a movilizar, algo impensado hace pocos meses atrás", dijo la profesional, quien destacó que es "sumamente importante, más allá de los test que las personas comprendan que deben mantener los cuidados esenciales: tapabocas, lavado de manos frecuente, distanciamiento, encuentros que sean en lugares habilitados y preferentemente al aire libre", y agregó: "Hasta que no esté la vacuna, y por varios meses después de que la vacuna también, seguirá dependiendo en gran medida de nuestras conductas lo que pase con el covid en nuestra ciudad y región. Ya nos pasó una vez que bajaron los casos, se pensó que acá no pasaba nada y tuvimos un brote enorme, espero que no nos pase de nuevo, que aprendamos de los errores".