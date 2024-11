Black Friday: cómo comprar de forma exitosa y segura

Este viernes comenzará el Black Friday, el evento promete importantes descuentos en compras on line desde el exterior.

Comparar los precios que ofrecen las distintas plataformas, considerar los costos del envío y, sobre todo, verificar la legitimidad del sitio web y usar redes seguras para efectuar la transacción son algunas de las recomendaciones difundidas por la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor para que comprar en el Black Friday no se convierta en un problema.

Ante la proximidad del evento que se desarrollará este viernes e incluirá descuentos especiales con el objetivo de impulsar las ventas previas a las fiestas de fin de año, la oficina local que vela por la ley de defensa del consumidor hizo públicas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar mercaderías on line así como también poner particular énfasis en las compras en tiendas del extranjero.

El mundial Black Friday es la campaña global más conocida destinada al comercio electrónico. Se espera que esta edición supere las transacciones comerciales del año pasado y los consumidores se vuelquen en mayor medida a aprovechar las compras online de sitios extranjeros . El 29 de noviembre o Black Friday se origina en EEUU y marca el inicio de temporada de compras navideñas y es por ello que en esta fecha en particular las ofertas provienen de este país.

Ante esto, la titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Solange Bobbett, advirtió que “en caso de que se opte por realizar compras en el extranjero a través de las promociones de envío gratuito que ofrecen algunas plataformas, hay que tener en cuenta las políticas de cambio y devolución; como así también que los tiempos para la realización de los mismos pueden ser más prolongados que en las compras nacionales debido el recorrido que éstos deben realizar para llegar a destino”.

Además agregó que “es necesario revisar muy bien la plataforma de compra y chequear cómo es la modalidad de reclamos, quizás también podrían realizarse algunas consultas previas a la compra para asegurarse de que haya respuestas”.

También destacó que en aquellos casos de compras al exterior, los organismos locales no tendrán potestad de intervenir con las marcas salvo que tenga una sucursal o sede en nuestro país. "Pero si no tiene sucursal en Argentina, no podremos más que aconsejar a los consumidores sobre cómo podrían actuar. Por eso insistimos mucho en la educación y prevención”, señaló.

billetera tarjetas de credito.png Foto ilustrativa. Los servicios financieros representan casi un tercio de los reclamos que llegan a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Compra segura: ¿Qué tener en cuenta?

La oficina que defiende los derechos de los consumidores, subrayó seis puntos que resultan claves para realizar compras en el extranjero con tarjeta de crédito y evitar sorpresas desagradables:

Comparar precios y productos:

• Investiga: Antes de comprar, compara precios en diferentes tiendas online y físicas. Utiliza herramientas de comparación de precios y lee reseñas de productos.

• Considera el Envío: No te olvides de sumar los costos de envío, impuestos y posibles aranceles a tu presupuesto final.

• Verifica la Garantía: Asegúrate de que la garantía del producto sea válida en Argentina y que el proceso de devolución sea sencillo en caso de necesitarlo.

Seguridad en las transacciones:

• Conexión Segura: Realiza tus compras a través de redes Wi-Fi seguras y evita hacerlo en conexiones públicas.

• Verifica el Sitio Web: Asegúrate de que el sitio web donde realizas la compra sea legítimo y tenga un certificado de seguridad (candado en la barra de direcciones).

• Protege tus Datos: No compartas tus datos personales o bancarios con sitios web desconocidos y utiliza contraseñas fuertes y únicas para cada plataforma.

Conocer las condiciones de la tarjeta:

Infórmate sobre las coberturas de seguro que ofrece tu tarjeta en caso de compras en el extranjero, como protección contra fraudes o daños al producto.

Gestionar las compras:

• Organiza tus Compras: Realiza una lista de los productos que deseas adquirir y establece un presupuesto máximo.

• Guarda los Comprobantes: Imprime o guarda digitalmente todos los comprobantes de compra y los números de seguimiento de los envíos.

• Considera las Devoluciones: Infórmate sobre las políticas de devolución de cada tienda y guarda los empaques originales en caso de necesitar realizar una devolución.

Prestar atención a los Impuestos y aranceles:

• Límites de Exención: Investiga los límites de exención de impuestos y aranceles para compras personales en Argentina.

• Declaración de Aduana: Si tus compras superan los límites establecidos, deberás realizar una declaración de aduana y pagar los impuestos correspondientes.

• Productos Prohibidos: Verifica la lista de productos prohibidos o restringidos para su importación en Argentina.

Es importante considerar plataformas de compras Internacionales. Existen plataformas que permiten comprar productos en el extranjero y recibirlos en Argentina con un proceso simplificado.

De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional la eliminación del Impuesto Pais comenzará a regir a partir del 2025 con lo cual considerar que puede no figurar pero ese cargo llegará anexado en el importe de la tarjeta.

Por último, se sugiere contactar al banco con el que se opera antes de realizar las compras para conocer sobre cualquier cambio en las políticas de seguridad o en las tasas de cambio.