María Luque nació en Rosario, en 1983. "Me gusta pensarme como dibujante, es donde me siento más cómoda. Es como que abarca todo. Es una palabra muy generosa. Incluso cuando hago pintura yo digo y siento que dibujo. Es como un techo grande que me protege", dice la autora de Noticias de pintores.

Luque es dibujante, trabaja como ilustradora editorial y coordina talleres. Su primera novela, La mano del pintor, se publicó en Argentina (Sigilo, Mejor Libro Ilustrado 2017 por la Cámara Argentina de Publicaciones) y en Francia (L'Agrume) y su segunda novela, Casa transparente (Sexto piso), recibió el primer premio de novela gráfica Ciudades Iberoamericanas.