Arranca la paritaria de los trabajadores de la salud: "Nuestra expectativa es nula"

En declaraciones al programa “ El primero de la mañana” de LT8 , el representante de los médicos consideró que “la postura del gobierno sería distinta si planteara que no tiene los recursos, que no pueden pagar de tal manera como lo acordado en 2023 y que propusiera un pago escalonado. Pero directamente pretenden desconocer el acuerdo y quieren atar los salarios a la recaudación, que para mí es inadmisible”.

Crispo no dudó en afirmar que veía “bastante complicada” la situación de cara a las negociaciones que se iniciarán hoy y que "abriría las puertas a un escenario de conflicto". “Estamos hablando que los sueldos tienen un 34% de retraso con respecto a diciembre o al 2023, y la intención es dejarlo como piso. Ese es el problema, no es solo que no lo pueden pagar. Si fuera que no lo pueden pagar, podríamos sentarnos a analizar cómo se podría pagar”.

“El gobierno provincial desconoce el acuerdo del año pasado y deja los salarios de los estatales en un piso del 34.5% por debajo. De ahí en adelante, cómo lo remamos. Tardaríamos diez años en recuperar eso”, agregó. Crispo. “Tomando un piso tan bajo, será muy difícil recuperar los sueldos durante todo 2024. Que dejen el piso de los salarios tan bajo es un atropello. Me hubiera gustado que el gobernador respetara los acuerdos salarias con la misma firmeza con que defendió las retenciones de la soja y derivados. Hace seis meses atrás decía que iba a respetar las cláusulas gatillo”, subrayó.