Un profesor fue sorprendido en una clase virtual y lo hicieron llorar de emoción

Al principio dudó de lo que estaba viendo, pero luego la sorpresa y la emoción rápidamente se apoderaron de él. Mientras intentaba contener las lágrimas de alegría, agradecía una y otra vez a cada uno de ellos por semejante gesto.

Hicieron llorar a un profesor en plena clase virtual.mp4

Las imágenes se viralizaron a través de TikTok y rápidamente generaron un gran revuelo en las redes sociales, en donde miles de usuarios compartieron el video en sus cuentas personales, al igual que diversos portales de los países de América latina.

“Qué sorpresa tan agradable, yo no me esperaba esto. Esperen, no se vayan que voy a tomar una foto”, fueron las palabras de agradecimiento, que reflejaban todo lo que sentía.