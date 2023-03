Quisieron hacerle una estafa virtual, se burló de los impostores y se volvió viral

Les preguntó a los estafadores por las comidas del día, les reclamó que llevaban tiempo sin llamarla, los llenó de stickers, y hasta mandó fotos falsas de sí misma haciendo footing y trabajando en una mina.

https://twitter.com/elenamaro05/status/1635340125386473472 Me mandó un mensaje y se pasó HORAS sin responderme... ¿Cómo se atreve a hacerle eso a su madre? Me puse muy nerviosa pic.twitter.com/xKJOe78kqo — helen (@elenamaro05) March 13, 2023

https://twitter.com/elenamaro05/status/1635341942631571456 Ay, cabeza loca... ¡Haber guardado dinerito! Le contesto que me pilla lo que viene siendo ocupadita con una de mis mayores aficiones por todos conocida: el footing pic.twitter.com/Usf0Kj7hmy — helen (@elenamaro05) March 13, 2023

Cuando los impostores le pidieron fotos del ficticio José, Elena no lo dudó: les mandó fotos de ni más ni menos que el popular actor chileno Pedro Pascal, protagonista de "The last of us" y "The Mandalorian".

https://twitter.com/elenamaro05/status/1635340847314247680 TOTAL, que le mando algunas fotitos de su infancia... y no tan infancia pic.twitter.com/o3rauuXNdq — helen (@elenamaro05) March 13, 2023

Finalmente, hicieron el pedido de dinero: dos transferencias de casi mil euros cada una. Al ver que la cuenta a la cual debía depositar la plata estaba a nombre de una tal Yulia, Elena preguntó si era la novia y pidió fotos.

https://twitter.com/elenamaro05/status/1635558111472676865 Yo le he dicho que en cuanto pueda le hago el ingreso, que he entrado a trabajar y estoy un poco liada por la mañana pic.twitter.com/53Fa6zC32B — helen (@elenamaro05) March 14, 2023

Después, siempre intentando llevar el chiste un poco más lejos, Helen hizo comprobantes falsos de transferencias con datos inventados.

https://twitter.com/elenamaro05/status/1635624524396871688 Sus cuento: como sé que me va a pedir el resguardo bancario de cada transferencia, he decidido CREAR UNO pic.twitter.com/RfaHjd78eo — helen (@elenamaro05) March 14, 2023

Cuando los estafadores dejaron de contestar, probablemente ante la sospecha de que el engaño se había invertido, Elena insistió como lo harían algunas madres: con stickers de buenas noches y de buenos días.