Le robaron $450 mil a un ex jugador de Newell's y contrató a "Los Simuladores" para hallar a los ladrones

El ex defensor de Newell 's Matías Orihuela fue víctima del robo de una fuerte suma de dinero , la que los delincuentes tomaron del interior del vehículo del ahora jugador de Atlético Tucumán utilizando un inhibidor de alarma. Al no tener novedades de la policía, contrató a un grupo de investigadores privados a los que llamó " Los Simuladores ".

Hoy, el presente de Orihuela está en Atlético Tucumán. Y en el Jardín de la República el futbolista fue víctima de la inseguridad. El hecho se produjo hace unos días el hecho fue el miércoles pasado cuando el jugador se trasladó con su Audi Q3 y estacionó unos minutos en el Complejo Open Plaza, ubicado en la zona de Yerba Buena.

De acuerdo a lo informado por La Gaceta, los delincuentes se desplazaban en una camioneta y habrían seguido a Orihuela. Al descender el jugador, emplearon un inhibidor de alarma y evitaron que las puertas del auto se cerraran. Un miembro de la banda se dirigió hacia el coche, abrió la puerta del acompañante y se alzó con los $450 mil destinado al pago de un alquiler y que estaban guardados en la guantera.

Un testigo esperó la legada de Orihuela y lo puso al tanto de la situación. "Un señor que estaba tomando un café me contó todos los detalles”, dijo Matías al diario tucumano. De allí,se dirigió a la comisaría a efectuar la denuncia.

"Me bajé del auto para pagar al alquiler, pero el dueño del lugar adonde me mudé me dijo que el dinero se lo diera a la noche. Yo fui a firmar a una escribanía", contó Matías.

"Venía de la casa de un amigo y había comprado algo para merendar. Cuando volví al auto me encontré con la torta que había comprado toda desarmada y la otra torta se la llevaron ellos", destacó.

La Unidad de Investigaciones de la Regional Norte (URN) realizó una serie de allanamientos en dos viviendas de la capital tucumana y en uno de los procedimientos secuestró la ropa que habría usado uno de los delincuentes.

Sin embargo, Orihuela prefirió contratar a un grupo de investigadores privados para avanzar en la búsqueda de quienes le robaron el dinero.

"Al no tener novedades, puse a trabajar a mi equipo aquí en Tucumán para saber qué había pasado. Me parece raro que mi equipo, al que le decimos 'Los Simuladores' -la serie de Telefe que desde el 2001 y por dos temporadas protagonizaron Diego Peretti, Federico D’Elía, Alejandro Fiore y Martín Seefeld- pudo encontrar varias evidencias. Me siguieron hasta llegar al Open; estacioné y a los cinco segundos tenía una camioneta atrás; se bajó (un hombre) a plena luz del día, a las 18.10, se subió a mi camioneta y me robó. Me pareció raro, por eso, contacté a este equipo", aseguró.

"Mi equipo está trabajando, sin interferir en las tareas de la Policía. Quiero que se aclare esto para que a otro no le pase lo mismo", agregó.