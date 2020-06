Javkin coincidió con que las quemas son una provocación

"Hay que tener alguna medida a nivel nacional sobre este tema de las quemas. Nunca se dio una reunión así como la del viernes y frente a esa respuesta pareció una actitud de provocación. No me parece raro que sobre el final hubo fuego. No obstante, entre hoy o mañana todo estará normalizado", declaró el intendente de la ciudad Pablo Javkin, quien también habló nuevamente del incendio en las islas que mantiene fastidiosos a todos los rosarinos. Y coincidió con el análisis de Gabriel Gasparutti, secretario de Protección Civil de la provincia, quien dijo que fue algo para provocar.

El mandatario municipal indicó que "el viernes por el cambio del viento el fuego incrementó y se juntaron los focos. Desde ayer están trabajando 65 brigadistas, un avión y un helicóptero. Y desde las 8 se está trabajando porque hay cuarenta focos y el humo llega hasta San Pedro".

Javkin hizo referencia nuevamente al tema esta mañana, en el programa A Diario (Radio 2), y señaló que "este trabajo llevará un par de días y hay que poner el ojo en la cuestión de fondo. No hay dudas que los dueños de los campos son los grandes beneficiados. Los empleados lo hacen, pero los responsables son los empleadores".

Para el intendente de Rosario la clave en todo esto pasa "por las sanciones. Nosotros ahora ampliamos la denuncia penal también, porque más allá de lo administrativo hay problemas de salud que afecta a millones de personas. Y esto lo digo porque no hablamos sólo de Rosario. Lo penal es clave. Ya hay propietarios responsables detectados".

También el intendente resaltó el trabajo que se está llevando a cabo, que no es simple y lleva mucho esfuerzo, y contó que "hemos alojado a los brigadistas en el centro de aislamiento del hipódromo para que estén cómodos" y puedan descansar de la mejor manera.