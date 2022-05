Diego Simeone explotó contra su ex esposa porque habló de la controvertida separación

Diego Simeone explotó de bronca después de enterarse que su ex esposa Carolina Baldini estuvo en un programa de televisión y habló sobre cómo fue la separación del entrenador, razón por la cual el conductor de Atlético de Madrid resolvió enviarle una carta documento a la madre de sus tres hijos mayores. “Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó”, aseveró el Cholo en diálogo con La Nación+ sobre las expresiones de la Chola.

Y cuando la controvertida historia entre el Cholo y su ex esposa parecía haber quedado en el pasado, fue Carolina Baldini quien volvió a abrir la puerta, y el DT cansado de guardar silencio y a 12 años de su separación, esta vez explotó y disparó con todo.

“Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia”, concluyó el Cholo, quien horas más tarde accionó por vía legal.

Simeone dio a entender así que fue ella quien no tuvo un comportamiento leal hacia la pareja, rompiendo aspectos familiares muy delicados, y más en función de lo que declaró la Chola en LAM.

Baldini dijo en el programa de Angel de Brito: “Fui yo la que tomó la decisión de separarnos, una separación que fue en buenos términos”. Pero luego abundó en detalles que terminaron de exaltar al ex futbolista: “Di todo en la pareja, y nos fuimos distanciando hasta que él encontró una pareja”.

Tras la reacción del Cholo, el tema se instaló en todos los programas, y según contó Paula Varela en Socios del Espectáculo, Simeone le envió una carta documento a Baldini para que no continúe hablando en los medios. "A él le molestó que ella quiere vender una película de cuento de hadas, cuando todo fue una bomba en la familia", comentó la periodista de El Trece.