Gastón Fernández fue la gran figura de una jornada que quedará en la historia

Por su parte, el autor del primer tanto Diego Aguirre, quién abrió el partido para que Argentino se lleve un triunfo histórico de barrio Tablada se mostró muy emocionado. “Estoy contento por el gol y más que nada por la victoria. Este grupo se lo merece, es un grupo de pibes que trabaja a morir y no regalan nada. Este triunfo es para levantarnos, no se nos estaban dando los resultados, veníamos de ganarle a Mercedes en nuestra cancha y ante Central Córdoba nuestro objetivo era llevarnos los tres puntos. Por suerte se nos dio. Ahora es momento de arrancar y apuntar a los puestos de vanguardia”, dijo feliz.

El hábil mediocampista también se refirió al mal momento que pasó el equipo antes del gol. “Por eso el fútbol es hermoso y nada está escrito de antemano. Así son los clásicos, se juegan con los dientes apretados desde el primer momento. En el medio de una lluvia torrencial y en el peor momento nuestro, llegamos al gol. Fue una perfecta habilitación de Alejo Fernández con el taco, me quedó servida, no dudé en pegarle al arco y cuando vi que el arquero no llegaba, salí corriendo para gritarlo con toda el alma. En ese momento se me vinieron a la mente mis familiares, mi novia, la gente de Neuquén y por su puesto la gente de Argentino que me dio la posibilidad de vestir una camiseta con mucha historia”, confió el mediocampista del albo, autor de un gol de otro partido.