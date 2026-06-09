La explicación de la FIA ante el pedido de Alpine por las penalizaciones a Gasly y Colapinto

El GP de Mónaco de la Fórmula 1 dejó una gran polémica tras las sanciones que le quitaron el podio al piloto francés, con un reclamo por resolverse

El Gran Premio de Mónaco dejó una gran polémica en la Fórmula 1 con repercusiones sobre las sanciones a varios pilotos por exceso de velocidad en la calle de boxes , entre las que se vieron afectados Franco Colapinto y Pierre Gasly . Por eso, Alpine mantiene una protesta ante la FIA para recuperar el podio que logró el francés.

A pesar de ser el tercero en cruzar la meta el domingo, Gasly bajó hasta el 7º puesto por los 10 segundos de sanción que debió cumplir por las penalizaciones al exceder el límite de velocidad en el pit lane en dos oportunidades.

Según las autoridades de la FIA, tanto Colapinto como el francés superaron el tope de 60 kilómetros por hora . En el detalle de la penalización, le adjudicaron al argentino una velocidad de 60,1 km/h, mientras que a su compañero de 60,4 y 60,1 km/h, aunque ambos utilizaron el limitador de velocidad de sus monoplazas.

El Alpine de Franco Colapinto circula por Mónaco. El equipo interpuso un recurso de revisión a la FIA por el podio quitado a Pierre Gasly.

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Alpine asegura que cuenta con las pruebas necesarias de no haber superado los límites impuestos por la FIA y afrontó una serie de apelaciones que, por el momento, no tuvieron éxito. Por eso, las autoridades justificaron la decisión y aclararon cómo funciona el sistema de medición.

Desde la entidad del automovilismo internacional indicaron que los sistemas en Mónaco no miden la velocidad de un punto con radar, sino el tiempo exacto que les llevaba a los autos atravesar el punto de ingreso y de salida de la calle de boxes.

La explicación de la sanción a Alpine

El asunto está vinculado a la distancia recorrida y, si alguno de los pilotos cortaba el recorrido central de las curvas, podía pasar en un menor tiempo, a pesar de no excederse de los límites de velocidad. Especialistas de la F1 señalaron que el error radicaría en el trazado realizado sobre la pista.

“La velocidad en el pit lane no se calcula con un radar; en su lugar, se calcula con la fórmula crucial mencionada anteriormente, utilizando una serie de bucles de cronometraje de la FIA instalados a lo largo de la calle de boxes. La longitud del pit lane se mide a lo largo del eje central del carril rápido. A continuación, se calcula el tiempo que se tarda en recorrer ese eje entre los bucles de cronometraje a 60 km/h”, informaron en un comunicado oficial de la F1.

En tanto, resaltaron que el pit lane en Mónaco cuenta con “curvas en ambos extremos” y “los pilotos suelen meter las ruedas en el carril lento al entrar y salir, mientras intentan tomar la línea más recta”. Ante los cambios para esta temporada por la llegada de Cadillac como 11º equipo, “la forma de la salida cambió” y algunos pilotos pudieron haber acortado esa curva, lo que llevó a que se altere “el cálculo de la velocidad media y derive en una penalización de cinco segundos”.