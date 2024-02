El municipio presentó el cuarto Inventario de Gases de Efecto Invernadero

El informe está disponible en rosario.gob.ar

Plan de Acción Climática

La realización de estos inventarios tienen como objetivo principal poder conocer cómo evolucionan las emisiones de la ciudad y, de esta manera, generar acciones tendientes a mitigar estos impactos. La planificación de estas acciones se da a través del Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 (PLAC), donde el municipio se compromete a reducir las emisiones en un 23% para el año 2030 y lograr la ‘carbono neutralidad’ para 2050. Esta meta se desglosa en un 4% de reducción en Energía, 7% en Transporte y 12% en Residuos. Para lograr estos compromisos es necesaria la coordinación y articulación entre los diferentes niveles del Estado, tanto provincial como nacional, y también a nivel internacional, dado que cada uno tiene responsabilidades comunes pero diferenciadas.

En este marco, se conformó un Gabinete Local de Cambio Climático y un Comité Asesor frente al Cambio Climático. Ambos órganos tienen como función principal apoyar la transversalización de la acción climática y la construcción colectiva de estrategias y acciones para alcanzar las metas establecidas en el PLAC.

Uno de los principales resultados de estos espacios de trabajo es la priorización de acciones del PLAC y la confección del Sistema de Monitoreo.

Este sistema enumera las principales medidas en cada uno de los ejes de actuación, proporcionando la información necesaria para realizar un seguimiento efectivo. Se prevé en el futuro la posibilidad del mejoramiento del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), a fin de analizar con más profundidad el desempeño de algunas medidas y sus dinámicas.

Sobre el Comité

El objetivo del Comité Asesor Frente al Cambio Climático es llevar adelante el diseño de estrategias y acciones con el objetivo de alcanzar las metas planteadas en el Plan Local de Acción Climática Rosario 2030. Está conformado por 17 integrantes, pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, universidades, entidades empresariales, científicos, expertos e investigadores en la temática y representantes de los gobiernos nacional, provincial y municipal, así como del Concejo Municipal.

El Comité se enmarca en la Ordenanza Municipal N° 9424/2015, en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520/2019 y en la Ley Provincial de Acción Climática N° 14019/2021. Está constituido por científicos, expertos e investigadores; organizaciones de la sociedad civil; universidades, centros de investigación y entidades académicas; cámaras empresariales y colegios profesionales; representantes del Concejo Municipal, del gobierno nacional, provincial y del Ejecutivo local.

Sus objetivos consisten en promover el uso de energías limpias e impulsar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, generando las capacidades necesarias para afrontar los efectos del cambio climático con la participación activa de los diferentes actores de la ciudad.

Desde su creación en 2022 logró hitos significativos, entre los cuales se destacan las actualizaciones de las acciones prioritarias del Plan Local de Acción Climática y su posterior publicación en el sistema de monitoreo, una herramienta de comunicación, seguimiento y transparencia de las políticas climáticas que el Municipio lleva adelante.

Inventario de gases de efecto invernadero (GEI)

El Inventario de GEI contabiliza los gases emitidos y absorbidos de la atmósfera durante un año calendario para el territorio de la ciudad.

Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en un inventario, ya sea mediante el cálculo o medición directa, permite conocer los sectores de mayor contribución con sus emisiones al cambio climático y sus aportes específicos.

El Inventario de Emisiones de GEI en Rosario se realizó siguiendo la metodología del Protocolo Mundial para los Inventarios Comunitarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. El mismo ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y aceptado a nivel mundial para identificar, calcular y reportar periódicamente los gases de efecto invernadero de la ciudad. Esto incluye las emisiones emitidas dentro de los límites de las ciudades, así como las que se producen fuera de ellas como resultado de las actividades que tienen lugar dentro de la ciudad.

La ciudad de Rosario se encuentra adherida al Compact of Mayors (CoM) o Compromiso de Alcaldes, una iniciativa que busca trabajar en cooperación entre las ciudades para afrontar el desafío del cambio climático. Adherirse al CoM significa tomar el compromiso de cumplir con los requerimientos del acuerdo (compromiso, inventario, objetivos, plan).

¿Qué son los Gases de Efecto Invernadero?

Los gases de efecto invernadero (GEI), son emitidos en el empleo de combustible, al realizarse actividades agrícolas y durante la descomposición de los residuos sólidos orgánicos, entre otras actividades. El aumento de la temperatura causado por la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es similar al calentamiento en el interior de un invernadero.