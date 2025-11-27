Cuatro años de DAAIAS: logros y proyecciones de una alianza entre Argentina y Alemania

En un contexto donde la sustentabilidad se ha convertido en una condición indispensable para competir globalmente, el “Diálogo Argentino-Alemán sobre Innovaciones Agropecuarias Sustentables” (DAAIAS) celebró su evento “DAAIAS: logros y proyecciones”, en el que se repasaron los hitos alcanzados en sus primeros cuatro años y se trazaron los lineamientos de una nueva etapa de trabajo conjunto.
Cuatro años de trabajo: principales logros
Durante el evento —realizado el 5 de noviembre en la Embajada de Alemania en Argentina— se presentaron los resultados más destacados del período 2021-2025, agrupados en cinco ejes centrales:
La ONU y la COP30, entre las expectativas y soluciones concretas
¿Por qué la "Certificación Halal" es la ventaja competitiva de la próxima década?
Cooperación binacional consolidada. Se fortaleció el diálogo institucional entre ministerios, organismos técnicos, universidades y actores del sector privado de ambos países, facilitando la transferencia de conocimiento y la armonización de políticas agroambientales.
Innovaciones aplicadas en campo. Se implementaron sitios piloto de agricultura sustentable, como el desarrollado en la Estación Experimental INTA Manfredi, donde se ensayaron tecnologías de digitalización, sensores remotos, manejo de suelos y uso eficiente del agua.
Capacitación y transferencia de conocimiento. Más de un centenar de productores, técnicos y funcionarios participaron en talleres, misiones y cursos orientados a la adopción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente y el uso de herramientas digitales.
Adaptación a estándares internacionales. El proyecto acompañó al sector en la comprensión y adecuación a normativas como el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), promoviendo trazabilidad y transparencia en las cadenas de valor agroalimentarias.
Difusión, comunicación y alianzas público-privadas. DAAIAS desarrolló un programa activo de comunicación y eventos que reunieron a startups, instituciones aliadas, productores y empresas, generando espacios de cocreación para soluciones tecnológicas sostenibles.
El evento: balance y visión a futuro
La apertura estuvo a cargo del Ministro Peter Neven, Jefe del Departamento de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania, quien subrayó la visión de largo plazo de esta cooperación y la solidez de los lazos con el sector agropecuario argentino.
En el panel, estuvieron presentes Jorge Gambale, Director Nacional de Agricultura de la SAGyP; Nicolás Bronzovich, Presidente del INTA; y Christoph Neitzel, Consejero Agrícola en la Embajada de Alemania en Argentina.
Durante la jornada, el equipo de DAAIAS destacó la importancia de la cooperación bilateral como motor de innovación en el agro argentino. “La sustentabilidad dejó de ser una opción para convertirse en una exigencia global. La colaboración entre Argentina y Alemania es una oportunidad única para construir soluciones concretas”, afirmó Doorn durante la apertura.
El evento, que contó con la participación de instituciones aliadas, startups y referentes del sector, reafirmó una relación de confianza entre Argentina y Alemania, consolidando una agenda común orientada al futuro.
Proyecciones: hacia una nueva etapa
Este encuentro marcó el cierre de una primera etapa y el inicio de una nueva fase de expansión. DAAIAS demostró que la cooperación internacional puede traducirse en acciones concretas: proyectos piloto, capacitación, desarrollo tecnológico y políticas que impulsan un agro más competitivo y respetuoso del ambiente.
Los desafíos de la nueva fase incluyen:
Escalar los sitios piloto a nuevas regiones productivas del país.
Ampliar la red AgTech, vinculando startups con productores y centros de investigación.
Promover cadenas de valor bajas en carbono y con trazabilidad ambiental verificable.
Fortalecer las capacidades locales mediante programas de formación continua.
Monitorear el impacto ambiental y social del proyecto con indicadores verificables.
Sobre DAAIAS
El proyecto es financiado por el Ministerio Federal de Alimentación, Agricultura e Identidad Regional de Alemania (BMLEH) dentro de su Programa de Cooperación Bilateral, orientado a promover el intercambio técnico y científico para un desarrollo agropecuario sustentable. En Argentina, la iniciativa trabaja junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y al INTA, asegurando la integración del proyecto en las políticas nacionales del sector.
Actualmente, es liderado por un equipo binacional especializado en cooperación internacional e innovación agropecuaria: Marnix Doorn (Team Leader), Edgard Ramírez (Especialista en Innovación) y Gabriela Lippi (Especialista en Comunicación).
La implementación técnica y administrativa cuenta con el respaldo de GFA Consulting Group e IAK Agrar Consulting, consultoras con experiencia en cooperación bilateral y agricultura sustentable.
