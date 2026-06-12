ArqCo Construcciones SRL: 20 años de desarrollos inmobiliarios

Nuestra empresa viene haciendo ciudad a partir de sus desarrollos inmobiliarios hace ya 20 años, logrando identidad y calidad en cada uno de sus espacios proyectados desde el primer edificio en calle Riobamba 1373

La búsqueda de completamientos de la masa construida en una ciudad cada vez más densa se hace moneda corriente.

El proyecto de articulación empieza a hacerse el principal motivo al momento de pensar en el proyecto y el hacer ciudad.

Esa búsqueda de articulación posibilita la captación del sol y la iluminación de los espacios logrados como así también mejorar las vistas cruzadas y la insonoridad de los ambientes.

Esto se conjuga en el resultado formal de los edificios que venimos planteando en los últimos años, siendo el Centro y MacroCentro nuestro principal lugar de acción.

Se destacan las zonas de Barrios como Martin y Abasto, lugares de la ciudad con mayor consolidación y mejores servicios.

arqco3

Siempre construimos un producto abocado a la gente que va a habitar, muy importante en la nueva etapa que se viene con la posibilidad de ofrecer financiamiento. Por lo que la Calidad en las terminaciones, la Generosidad en los espacios y el Servicio Directo a los clientes son nuestras principales fortalezas a la hora de afianzarnos en el mercado local cada vez más competitivo y que transitara momentos de afianzamiento de las Empresas con mayor consolidación.

Con más de una docena de edificios realizados dejamos expuestos hoy en este medio los más recientes que llevan en si una identidad unitaria y logran hacerse reconocibles en la ciudad.

Aprovechamos para presentar nuestro nuevo desarrollo ideado para quienes buscas su primera vivienda.

Urban CRT – Corrientes 2345

Ficha Técnica:

Proyecto: Martin Ferrero-Cristian Spedaletti

Equipo: Daniel Franchini – Damian Trivisono – Hernan Appiani

Unidades de 1dormitorio de 50m2

Unidades de 2 Dorrrmitorios de 75m2

25 Cocheras

En ejecución