Con Bob Moses a la cabeza, el festival Al Fresco tuvo su segunda edición en Rosario

Es que, más temprano que tarde, luego de unas tapas y aperitivos para ir amenizando a los primeros asistentes, fue el turno de "Notre Dame", Dj y productor francés, que deslumbró con sus nuevos hits que lo llevaron a posicionarse en el centro de la escena de la música electrónica internacional. Por supuesto, un rato antes estuvieron tocando los chicos de Like It Or Not (L.I.O.N.) que se encargaron de inaugurar la pista para ir entrando en calor los cuerpos.