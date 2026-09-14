De las rotativas a la pista: Ross tomó los subsuelos de La Capital

Petite Ross y La Capital se unieron por primera vez para crear Ross Capital Cultural, una experiencia inédita que transformó los subsuelos del histórico edificio del diario en un escenario donde patrimonio y cultura contemporánea convivieron por una noche. La propuesta comenzó con un recorrido por el Museo de La Capital y continuó con un banquete el chef Lucas Armida, vinos de Catena Zapata y la música en vivo de Paréntesis, antes de descender hacia la Bobinera, convertida en una verdadera pista cultural. Allí, Brenda Cordi pintó en vivo dos murales inspirados en las históricas fachadas de La Capital y Librería Ross; DJ Benjamín García Villa musicalizó la noche, Micaela Barceló llevó el arte a la piel con sus tatuajes y Brindis TV transmitió la experiencia en vivo, mientras Petite Ross desplegó sus libros y NV sumó su propuesta de indumentaria. Gin Inmigrante, Stella Artois y TechBar acompañaron esta primera edición.