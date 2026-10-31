Recorrida semanal

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Sin acuerdo: la interna en Unidos frenó otra vez la reforma en seguridad
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Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
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Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"
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Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte
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El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla
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Las dos estatuas que coronan un rascacielos rosarino y esconden una historia ligada al campo
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La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero
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Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
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Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
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Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial
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Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan las mineras y las pymes"
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Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
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Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles
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Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
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El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
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Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
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Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
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Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"
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La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
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Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas