Una entrevista bajo la ducha

El humorista rosarino Pablo Granados tiene una cuenta de Instagram muy activa. Una de sus secciones más populares es #reportajeacalzónquitado en donde hace entrevistas con distintas personalidades en la ducha. Por este segmento pasaron Silvina Luna, Lourdes de Bandana, Leo Sbaraglia y Mónica Ayos, entre otros famosos. En la última edición, la protagonista de la nueva entrevista es la periodista deportiva también rosarina Alina Moine. Tentados de la risa (y sin ropa a la vista), el humorista le hizo un ping pong a su amiga mientras le lavaba el cabello y la bañaba con un jabón (robado) de un hotel y la hacía reír con cosquillas en las axilas. Durante la charla, la periodista elige a Juan Román Riquelme como "otro 10 que no sea Maradona ni Messi" y a George Clooney, como "un actor de Hollywood que le guste". "¡Qué manera de reírnos por favor! Gracias flaca", escribió Granados en Instagram.

Preocupación en la Casa Rosada

La última medición realizada por la consultora Raúl Aragón y Asociados arrojó resultados que preocupan a toda la Casa Rosada. El estudio indaga el escenario electoral en dos instancias: las Paso y un posible ballottage, con la intención de relevar la migración de votos entre ambos contextos. En este sentido, la ex presidenta Cristina Kirchner continúa liderando la intención de voto con el 28,5 por ciento, seguida por Mauricio Macri con el 23. Tercero aparece el espacio de Alternativa Federal, que muestra a Sergio Massa con 11,6 por ciento, con una mejora respecto de la medición del mes pasado y a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey con el 9,5 y 9,3 respectivamente. En relación a una eventual segunda vuelta, CFK ganaría por casi ocho puntos de diferencia, con 41,3 por ciento contra el 33,6 de Macri, algo que no se había reflejado meses atrás, ya que la distancia entre ambos era más ajustada. De todos modos, no es definitivo, ya que casi el 20 de los consultados afirmaron que no votaría por ninguno de los dos en una posible segunda vuelta. Por otra parte, en una contienda entre Massa y Macri, la diferencia es ligeramente superior en favor al ex intendente de Tigre, 42,7 por ciento a 29,2. Y en un posible ballottage entre el ex ministro de Economía frente al actual presidente de la Nación, Lavagna casi que duplica los votos, con el 46,6 por ciento, contra el 25,6%. Aunque, en este caso, aumentó considerablemente el caudal de votos en blanco. Por último, una confrontación entre el ex funcionario del gobierno kirchnerista y CFK muestra una victoria del primero por 41,1 por ciento a 36.