Murió Belisario Betancur, presidente de Colombia e impulsor de la paz

El ex presidente colombiano Belisario Betancur (1982-1986) falleció a la edad de 95 años en Bogotá. Fue un impulsor de los procesos de paz con la guerrilla, pero como presidente de Colombia en 1985 debió afrontar el asalto de estas contra el Palacio de Justicia, en Bogotá.

Betancur nació el 4 de febrero de 1923 e inició su carrera política en 1945 como diputado del Partido Conservador. Llegó a la presidencia de Colombia en 1982 con el objetivo de abrir un proceso de paz con las guerrillas activas en ese momento, el Movimiento 19 de Abril (M-19), las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otras. Presentó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso, que fue aprobado a finales de 1982. Este proceso de paz se plasmó en la firma de acuerdos con las Farc, el 28 de abril de 1984, que implicaron un cese del fuego. Pero no contemplaban el desarme, y el conflicto no se detuvo. A fines de 1985, el 6 y 7 de noviembre, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia. El grupo extremista reclamaba que se sometiera a Betancur a un "juicio público". Betancur se negó a estas exigencias y comandó la recuperación del palacio por el ejército.

Colombia tenía por aquellos años la responsabilidad de organizar el Mundial de Fútbol de 1986, para lo que había sido elegida en 1974. Pero consciente de la espiral de violencia en que estaba inmersa Colombia, Betancur decidió que declinar esa responsabilidad. "Como preservamos el bien público, como sabemos que el desperdicio es imperdonable, anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia, previa consulta democrática sobre cuáles son nuestras necesidades reales: no se cumplió la regla de oro, que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial", dijo Betancur. "Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios. García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de Fútbol", concluyó. Así, Colombia se convirtió en el primero y hasta ahora único país en renunciar a ser la sede de una Copa del Mundo.