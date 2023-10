Una escuela santafesina lanzó un bono por reducir la contaminación ambiental

4c237a43-1d4e-4ae0-8480-9c915ad29293.jpg El proyecto participa de un certamen nacional que premia la innovación.

Reducir la huella

¿Cómo se emite un bono de compensación de emisiones de carbono? La docente explica que en la vida cotidiana las personas generan una huella de carbono, “lo que emitimos generando contaminación ambiental”. Los chicos y chicas de 3º año trabajaron sobre el propio ecosistema y se lanzaron a medir la contaminación que ellos mismos producen con el objetivo de tomar acciones para reducirla.

La clave está en medir la huella de carbono que se genera en cada práctica cotidiana. “Hay diversas calculadoras para hacerlo y son gratuitas. Hay un montón de información que se puede volcar en esa calculadora para estimar cuánto dióxido de carbono estás generando o cuál es la huella de carbono que estás dejando en el ambiente. Por ejemplo, registrando cuántas veces viajás en avión en el año, si te trasladas en bicicleta o utilizás automóvil, qué tipo de energía se usa en tu casa, etcétera”, explica la docente, y aclara que las calculadoras que existen arrojan una medición a escala individual, por lo que tuvieron que recurrir al Ministerio de Ambiente provincial para que los ayudara a estimar la contaminación generada a nivel escuela. No había otra escuela que haya medido su huella, por eso no podían compararla. La metodología para estimar la medición fue diseñada por uno de los ingenieros del Ministerio, que acompañó el procesamiento de los datos obtenidos por los estudiantes.

6c6ed2f8-048a-4b1b-b66a-63a57acd6a2e.jpg La escuela cuenta con una huerta y apuntan a ampliarla. Este año ya plantaron 30 árboles autóctonos.

Al mismo tiempo, los chicos hicieron un análisis sobre cómo reducir la contaminación producida a través de una serie de acciones concretas: dejaron de consumir productos que producían residuos plástico, comenzaron a movilizarse en bicicleta o a pie, regularon el consumo de energía en televisores y computadoras de la escuela, ampliaron la huerta escolar y plantaron 30 árboles. En esta experiencia educativa las acciones positivas y la modificación de ciertas prácticas tuvieron impactos reales, que se expresaron en una medición final de 112 toneladas de ahorro de carbono por parte de la comunidad escolar.

El proyecto comenzó en el mes de mayo y pasó por varias auditorías del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Un acompañamiento que posibilitó la emisión de un bono que hoy pueden adquirir las empresas a un valor de 5 mil dólares que expresa la monetización del ahorro logrado por los estudiantes.

La docente explica que la creación de estos bonos de compensación están contemplados en el Protocolo de Kioto. Ya que las empresas que no pueden dejar de generar un impacto ambiental por el tipo de producción que realizan, pueden llegar a un nivel de neutralidad en su emisión de carbono a través de la compra de uno de ellos a organismos o asociaciones que contaminan por debajo del promedio. Para Carrizo este bono creado por sus estudiantes de 3º año no solo fomenta la protección del medio ambiente, sino que también promueve la conexión y el trabajo conjunto entre empresas e instituciones educativas. Hasta el momento, la escuela santafesina avanzó en reuniones con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (Ader,) que se mostraron interesados en el proyecto.

e8f39756-4831-47b9-95e3-5ab737288232.jpg

Un proyecto integral

La experiencia educativa “Bono amparo” se produjo bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Por lo cual, el proceso que implicó la emisión de este bono comprometió a todas las áreas curriculares que cursan los chicos y chicas del 3º año. “Trabajamos desde economía, química, matemática y geografía, porque es un proyecto integral, que parte de estudiar la problemática del cambio climático de forma interdisciplinaria”, indica la docente.

El análisis crítico de esta problemática también está presente en el abordaje escolar. Se comprende que “si bien el cambio climático es un fenómeno a escala global, no todos contribuimos a su expansión de la misma manera. Y al mismo tiempo, afecta en forma desigual a las personas según su clase social y género”.

La profesora destaca que el proyecto implicó un análisis enraizado desde el propio entorno y ecosistema, “en función de la trayectoria de nuestro estudiante y de dónde está situada nuestra escuela”. Y se puso el foco en el sector de la economía social con la intención de que puedan implementarse medidas favorables al medio ambiente. Además, este proceso de aprendizaje comprometió a todas las áreas de conocimiento. Desde las ciencias sociales, especialmente geografía y construcción de la ciudadanía, los estudiantes trabajaron en un mapeo de actores a través del cual se abordó el problema de la contaminación desde las desigualdades. “Pudimos ver cómo el cambio climático afecta principalmente a las mujeres y a las poblaciones más empobrecidas”, explica. Por su parte, en las clases de matemática desarrollaron un panel de control donde volcaron todas las acciones positivas que realizaban y construyeron indicadores. “Medimos la cantidad de kilos de residuos, cuántos estudiantes se movilizan en bicicleta o caminando, y trabajamos con las facturas de agua y de luz para ver cuánto consumíamos”, indica.

a1a239c2-2c04-4dd1-b6b3-f008c455e543.jpg “Vamos a invertir en todo lo que nos permita reducir contaminación”, dicen.

Experiencia inédita

Carrizo explica que esta experiencia educativa es inédita porque en la actualidad, y a nivel internacional, existe un mercado voluntario de bonos de compensación que está siendo desarrollado por las empresas, pero nunca una institución educativa en el país se había ocupado de hacerlo.

Cuando se le pregunta a la docente por el resultado de esta experiencia escolar, responde que fue ampliamente positiva en todos sus aspectos. En términos pedagógicos el proyecto aportó a los estudiantes muchos aprendizajes. “Los alumnos asumen un rol de compromiso con el medio ambiente, cuando se preguntan qué pueden hacer para resolver este tema, se posicionan como protagonistas y acreedores de un capital, porque sus acciones pueden ser medidas para generar un capital para la escuela y seguir promoviendo acciones ambientales”, indica y destaca que este compromiso que asumieron chicos y chicas no tiene un carácter individual sino colectivo.

También señala que el proyecto es disruptivo respecto a la enseñanza de la educación ambiental integral, porque aborda la problemática en forma interdisciplinaria y desde una mirada más amplia y compleja, por ejemplo poniendo el foco en los conflictos de intereses. “Reconocemos que hay un mapa de actores que contribuyen a esta problemática de distinta manera. Sabemos que las empresas tienen un rol más importante que asumir, pero que también hay diferentes acciones que podemos tomar como ciudadanos”, explica, y destaca que sus estudiantes no solo corroboraron cuáles son las empresas e industrias que más contaminan, sino que también pudieron posicionarse como actores que aporten respuestas concretas frente a ese fenómeno.

23ec3e1f-61f7-4b27-ae45-447cd9249d39.jpg El análisis crítico de la problemática ambiental estuvo presente en el abordaje.

En caso de vender el bono, el proyecto establece que el dinero sea reinvertido en prácticas destinadas a mejorar el medioambiente. “En nuestra escuela tenemos una huerta y apuntamos a ampliarla y a cosechar nuestros propios árboles autóctonos. Este año pudimos plantar 30 ejemplares. Por el otro lado, esta es una escuela donde los alumnos se mueven mucho en bicicleta o caminando, así que vamos a potenciar esas dos acciones. Sabemos que son puntos clave que nos permitieron lograr esa disminución y ahorro de carbono”, indica la profesora. Y Conrado agrega: “Con la ganancia de la venta del bono vamos a buscar disminuir aún más la huella de carbono de nuestra escuela. Vamos a invertir en todo lo que nos permita reducir la contaminación, por ejemplo pensamos poner en los baños focos led que disminuyen la energía un 20 por ciento y sensores de movimiento. Mis compañeros también propusieron invertir en canillas electrónicas para evitar el desperdicio de agua”.

La decisión sobre la venta del bono amparo permite sumar nuevos aprendizajes y aumentar el propio capital ambiental. El 28 de noviembre, los estudiantes de la Escuela Alberto Monti, junto a sus docentes, estarán participando en una feria regional de ciencias que organiza el Premio Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación Educativa, en la que presentarán su proyecto.