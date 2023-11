Un tiempo para redoblar el compromiso con las infancias

Además, existe al menos una decena de efemérides vinculadas a la protección de las infancias y a la concientización sobre la importancia de garantizar sus derechos. Sin embargo, las niñas y los niños siguen siendo mirados como “adultos/as en miniatura”, como “objetos de cuidado o tutelaje” antes que ser valorados como sujetos de derechos. Porque, tal como lo expresa la querida Graciela Montes, “lo que hace que la infancia sea infancia, lo que la define, es la disparidad, el escalón, la bajada. Adulto-niño, grande-chico, maestro-alumno, el que sabe y el que no sabe, el que puede y el que no puede. Lo desparejo. Una relación irremediablemente marcada por la hegemonía”. Quizás por este motivo, muchas veces quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en favor de las infancias y sus derechos no cumplen con sus deberes y obligaciones. Y sobre todo, porque la población infantil no es “productiva” en términos de mercado, motivo por el cual suele ser signada por la falta y la incompletud desde la perspectiva adultocéntrica.