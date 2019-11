La mirada de los estudiantes sobre los jóvenes en los medios

La escena se desarrolla en un salón de clases. El profesor entra al aula y ve a los alumnos realizando carteles para ir a una marcha a favor de la ESI (Educación Sexual Integral). El docente cuestiona ese contenido. “Eso ya lo tienen, lo dan en biología”. El ida y vuelta se plantea en el inicio de Queremos que nos escuchen, el corto que realizaron los chicos y chicas de 4º 1ª de la Escuela Nº 8.038 María Bicecci en el marco del programa Ver Para Saber, que desde 2006 promueve el Museo de la Memoria junto al Centro Audiovisual de Rosario (CAR). De la propuesta participaron este año cuatro escuelas y los cortos se proyectarán el próximo jueves a las 19 en el CAR, Chacabuco 1371. La invitación es abierta a todo el público. A partir del 21 de noviembre, los cortometrajes estarán subidos al de YouTube del Centro Audiovisual Rosario y además tendrán un código QR para su visualización.

Tras un proceso de inscripción y selección, las cuatro escuelas participantes y sus docentes fueron recibidos a principios de año en el Museo de la Memoria. Allí les explicaron la idea general de la propuesta, además de las pautas y tiempos de trabajo de los cortos, ya sean de ficción o documentales. Este año la consigna a trabajar fue “Jóvenes en el medio”. Es decir, ¿Qué ideas sobre la juventud construyen los medios? ¿Qué estereotipos crean sobre los adolescentes? y ¿De qué manera construyen las noticias sobre las problemáticas juveniles?

Con estas pautas, el grupo de la Bicecci comenzó a definir qué tema era el que iban a abordar en el corto. El grooming o un noticiero fueron algunas de las opciones descartadas. Hasta que una de las chicas propuso la ESI y de a poco comenzaron a madurar la mejor forma de trabajarla. “Ahí vimos que era necesario hablar de eso, que todavía no está tan visto”, cuenta Sofía Moreira, una de las directoras del corto junto a Valentina Ibáñez. A su lado, Sofía Leiva agrega que el eje estuvo puesto entonces en cómo mostrar que la ESI va más allá de la educación sexual, trabajándola “desde nuestro punto”.

Del proyecto los chicos y chicas se fueron contagiando de a poco, a medida que avanzaban las capacitaciones y los planes de trabajo. Al final los diecisiete integrantes del curso se coparon con la idea y se repartieron las tareas. Actuación, sonido, cámaras, dirección, vestuario, producción. Eran muchas las tareas a cubrir y se requería el esfuerzo y compromiso de todos. “Cada uno se iba ofreciendo y se fue repartiendo”, dice Sofía Leiva. O como el caso de Kiara Meza, que entre risas cuenta que le tocó hacer “un poco de todo”, colaborando como guionista, camarógrafa y hasta en la edición final junto a otros cuatro compañeros.

Martina Leiva actuó en una de las primeras escenas del corto y describe a la experiencia como “muy hermosa”. “Nunca habíamos hecho algo así y esos pocos días de rodaje nos unieron como curso”, afirma Kiara. Las alumnas recuerdan cada detalle de la filmación, que realizaron en dos jornadas a fines de agosto. Desde el plan de rodaje o las repeticiones de tomas por un ruido molesto hasta un error de continuidad con un pañuelo. “Eso —agrega Kiara— nos permitió darnos cuenta de todo el trabajo que hay detrás de las películas y series”.

Pero además de la chance de aprender sobre el lenguaje cinematográfico, las chicas de la Escuela Bicecci coinciden en la satisfacción de haber participado de una actividad donde se escucha su voz y su mirada: “Por eso en el corto, además de la ESI, también mostramos cómo a veces tergiversan los medios o solo se enfocan en lo malo de los chicos”, apunta Sofía Leiva.

Gatillo fácil y prejuicios

Estamos para cuidarte y El color de mi reflejo son los dos cortos realizados por 4º C de la Técnica Nº 625 Guido y Spano. “Como el tema era jóvenes y medios, pensamos en cómo muestran erróneamente a los adolescentes. Entonces hicimos dos historias: una sobre un caso de gatillo fácil y otra de identidad de género”, describe Lucía Cahue, directora de los cortos. Laura Bogado fue productora y directora de arte en los cortos y relata que cada alumno y alumna se anotó a un rol específico a cumplir. Varinia Frutos (guionista y productora), dice que la idea de hablar del gatillo fácil y de identidad de género surgió en la clase de formación ética y ciudadana, cuando trabajaron temas de clases sociales, raza y género. “Lo de gatillo fácil —recuerda Varinia— tiene que ver con que justo habían matado a chicos, lo planteamos y gustó”. De la Guido y Sapano egresan con con el título de técnico en diseño y comunicación multimedial, por eso la experiencia fue muy provechosa para los chicos y chicas de cuarto. “Fue bueno tener todas las cosas que necesitábamos, como equipos de sonido de buena calidad”, apunta Mello Romero, que trabajó en la producción de los cortos. Y agrega: “Estuvo bueno que se trate el tema de los jóvenes, pero que además fuéramos nosotros los que hiciéramos el corto, porque por lo general son los adultos los que hablan de nosotros y no se toma tan en cuenta nuestro punto de vista”.

Los chicos y chicas de la Escuela Nº 3.136 San Pedro J. Eymard realizaron el corto Jóvenes en contexto, una ficción que arranca con el diálogo en el comedor de una vivienda entre un abuelo prejuicioso y su nieto. “Son todos unos delincuentes, unos drogadictos”, dice el anciano sobre los pibes y pibas. Lo sentencia porque “lo dice la televisión”. Su nieto lo invitará a cambiar de canal y le muestra que hay otras juventudes, solidarias, que derriban prejuicios.

Talento de barrio

En Talento de barrio, los chicos y chicas de 4º C de la Escuela Nº 384 Dr. Albert Sabin muestran sus virtudes y talentos para expresarse, ya sea desde el fútbol como Nazareno, Brisa, Sebastián; el rap y el freestyle de Tomás y Lautaro; o los dibujos de Damián, Deni y Orlando. Talento puro desde el corazón de barrio Acindar. En el video, Tomás confiesa: “Miro mi pasado y digo que esto es lo que me sacó y me ayuda a expresarme sobre un ritmo. Lo que no puedo decir lo digo en un instrumental, en un micrófono. Y lo digo todo ahí”.