La Escuela NÂº 150 CristÃ³bal ColÃ³n cumple cien aÃ±os

"Mi escuela ideal sería La Colón, no la cambiaría porque fue la que me aceptó como era. Para mí la escuela es todo. Son mis risas de todos los días, mi discusión y mi inteligencia". Así se expresa Keila Ortiz, de 7º grado de la Escuela Nº 150 Cristóbal Colón, cuando opina para la revista que editaron especialmente por los 100 años de esta primaria de barrio Echesortu Oeste. El próximo viernes 12 de octubre, a las 10, realizarán el acto principal de celebración. Están invitadas las autoridades y la comunidad educativa. Prometen que será una gran fiesta aniversario, "porque se trata de una escuela muy querida en el barrio...". Estarán el Coro escolar y parte de la Orquesta de Ludueña, entre otros números programados.

La Escuela 150 realiza todos los años una revista donde comparten cómo se trabaja en el día a día. Esta vez la edición está dedicada al cumpleaños número 100 de la institución. "Este aniversario nos conmueve y emociona, porque somos quienes habitamos y construimos esta escuela pública de barrio", se lee en la publicación. Incluye artículos preparados por las chicas y los chicos, junto a sus maestras, desde inicial hasta 7º grado: entrevistas, mensajes de otras escuelas, el recuerdo de visitas como la del Patón Guzmán, cartas y dibujos.

Los 7º grados comparten sus reflexiones sobre qué significa el paso por la escuela. Cada expresión habla del valor de los aprendizajes compartidos en el aula pública, de la amistad y lo que más quieren: "La escuela, ese lugar que yo y muchísimos chicos amamos y odiamos. Para mí este lugar es como una prueba de vida, donde empezamos a conocer más sobre la amistad y el aprendizaje..." (Santiago Abelli); "...La escuela es un lugar para crear recuerdos junto con mis compañeros..." (Jerónimo Barreto); "Una de mis partes favoritas de la escuela son los recreos, es como si me subiera la energía cuando salgo al recreo..." (Julián Sala); "...Acá hice muchos amigos y puedo decir lo que pienso" (Leonardo Gómez); "Es un lugar de estudio y de alegrías y también de sufrimientos con ¡tantas tareas!" (Luana Chazarreta); "Yo llegué a la escuela en quinto grado... Me recibió la seño Alicia y mientras todos intercambiaban miradas, Elena y Morena me dieron la bienvenida en cartas que aún tengo" (Ana Clara Cumino); "...Recuerdo que en 3º grado me enamoré de Azul, una nena que estaba en 5º grado, cuando la vi cantando en un acto" (Gian Liu); "Yo les doy un consejo ahora que estoy en 7mo: la escuela no es fácil, porque si no prestás atención te bajan la nota. Pero si necesitás ayuda están las seños. Aprovechen a hablar con Bety, porque te abre los brazos y deja de hacer cosas de ella para escucharnos..." (Tatiana Juárez). Un artículo de LaCapital publicado el 17 de septiembre de 1968 anuncia las bodas de oro de la Primaria 150 y repasa que fue creada en 1918 en "la avenida Ovidio Lagos" (sin precisar el número) donde funcionó hasta 1923. Luego dictó sus clases en 3 de Febrero 4380; en 1925 en Córdoba y Lima, y en 1926 en calle Pascual Rosas 866 donde funciona hasta la actualidad.