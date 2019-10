El desafío de entender la matemática desde otra lógica

Las escuelas medias de la Universidad Nacional de Rosario cumplieron un papel destacado en la reciente edición de las Olimpiadas Matemáticas que se realizó en la capital provincial. Participantes del Superior de Comercio y del Politécnico Superior se quedaron con el primer puesto en sus respectivas categorías.

El evento se llevó a fines de agosto. El primer día funciona como preparación para la prueba real que se realiza a la jornada siguiente. La evaluación es de tres horas de duración en las que se debe resolver tres problemas. Los participantes se dividen en tres niveles distintos: estudiantes de primero y segundo año, tercero y cuarto, y los que están finalizando la educación secundaria, quinto y sexto.

Un combinado integrado por diecisiete estudiantes del Superior participó de la edición XXII de este certamen. Julián L'Heureux se consagró campeón provincial por el tercer nivel, mientras que Nicolás Bolzico, Agustín Calderón, Agustina Canclini, Guadalupe Guzmán y Francisco García recibieron una mención de honor en las diferentes categorías. Del Poli, Ornella Olivieri fue campeona del primer nivel, mientras que Bruno Alesandroni, Emiliano Manuel, Francesco Mozzatti completaron distintos podios.

También se realizan los juegos "Odisea matemática", cuyo objetivo es integrar a estudiantes de distintas instituciones. "Los juegos se tratan justamente de que no sólo sea hacer cuentas, sino que tiene mucho de pensamiento lógico que no están directamente vinculadas con operaciones matemáticas tradicionales. Se premian los ganadores de estos al otro día", explicó Julián L'Heureux.

gonza1.jpg Julián L'Heureux, campeón provincial del tercer nivel.

Paso siguiente se realiza una prueba oral en la que se eligen tres finalistas de cada nivel para que expliquen un problema de los que realizaron en la instancia escrita. Se seleccionan los procedimientos más originales y completos para que expongan enfrente de los presentes, dando por resultado los ganadores por categoría. También se premia pruebas que, si bien no llegaron al podio, contienen respuesta diferentes e innovadoras siendo así reconocidas como mención de honor.

Si bien el equipo del Departamento de Matemática del Superior fomentó a los estudiantes a participar y los ayudó en su preparación, cada uno tuvo la libertad de entrenar a su ritmo. "Creo que depende mucho de cada uno porque los ejercicios de las OIimpiadas no tienen mucho que ver a simple vista con lo que se da normalmente en clases. Profesores del Departamento nos ayudaron: nos juntábamos aparte para practicar con ejercicios de otros años. La dedicación es muy personal, pero durante las semanas previas en pequeños grupos vinimos mucho a practicar", dijo Francisco García.

"A mí me gusta mucho, porque lo siento como una forma de liberar tensiones. A diferencia de estudiar para la escuela, lo cual es una obligación, esto lo hago porque yo quiero. Me apasiona y me divierte mucho, creo que es una linda forma de utilizar lo que uno aprende", admitió Guadalupe Guzmán.

Los integrantes del equipo tenían recorridos disímiles dentro de esta experiencia. Para algunos, como Malena Arismendi del primer nivel, era la primera vez que se enfrentaban a un desafío de este estilo, mientras que para otros, como Enzo Ferrari del tercer nivel, habían participado en otras ocasiones. Y en casos particulares, la experiencia se extiende desde la escuela primaria, como es el caso de Matías Leguiza, del segundo nivel. "Participo desde hace años, pero esta competición fue distinta a las anteriores porque el grupo que se armó estaba muy organizado y nos ayudábamos entre sí para mejorar", admitió Leguiza.

El ganador de esta edición, Julián L'Heureux, participa hace cuatro años en el provincial, obteniendo en su primera competición una mención de honor. "Los ejercicios esta vez cuando los hice no me parecieron tan complicados, pero mi duda comenzó cuando al salir empecé a escuchar a otros chicos con mucha experiencia que decían resultados diferentes a los míos. El primer instinto que tuve fue confiar más en lo que habían resuelto los otros a lo que yo hice, pero mientras pasaban las horas y lo repensaba, me fui convenciendo de que mi trabajo estaba correcto. Estuve toda la noche pensando en lo que podía llegar a pasar porque o me iba muy mal o me iba muy bien, no había punto medio", recordó.

Sin embargo, al otro día, la llamada tan esperada llegó y fue convocado para exponer uno de sus problemas. Era la primera vez que tenía la oportunidad de llegar a esa instancia y los nervios no se hicieron ausentes en el momento. "Usualmente los chicos que se tienen mucha fe practican la explicación, pero a mí la situación me tomó por sorpresa. Sinceramente no había practicado en ese sentido, pero después de hacerlo me felicitaron por la explicación y me dijeron que no parecía que era la primera vez que lo hacía".

Los miembros del equipo subrayaron que participan de este espacio porque les apasiona el resolver problemas por fuera de la lógica empleada en clases y que no les significa una carga que interfiera con otros intereses. "Nadie está obligado, los tiempos se los pone cada uno. Tenemos la libertad de hacerlo porque nos gusta. Nos relaciona a todos a partir de un interés común y nos hace conocer a nuevas personas. Es una forma diferente de entender la matemática", reflexionó Francisco García.

El equipo completo del Superior que participó en las Olimpiadas Santafesinas de Matemáticas está compuesto por Nicolás Bolzico, Rocio Pierron, Daiana Ponso, Malena Arismendi, Agustín Calderón, Agustina Canclini, Andrés Artale, Paula Duarte, Guadalupe Guzmán, Magali Lentino, Emilia Moloeznik, Tomás Maidana, Francisco García, Matias Leguiza, Jano Montanini, Enzo Ferrari y Julián L'Heureux.