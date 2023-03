El caso de las gemelas de Barcelona: por una convivencia en la diversidad

“Barcelona: una de las compañeras de las gemelas argentinas contó que las acosaban, las rodeaban, les pegaban y les decían cosas”. “La estremecedora carta de las gemelas argentinas que cayeron desde un tercer piso en Barcelona”. “De Mar del Plata a Barcelona: la trágica historia de las gemelas y que decían las cartas”. El aluvión de noticias nos atraviesa y muchas veces nos deja sin palabras. Umberto Eco habló en su momento de que el exceso de información obtura, censura y creo que es verdad, es así, porque no hay información concreta sobre lo que en verdad ocurrió. Pero se mencionaron algunos temas: se habló de bullying, de acoso, de no aceptación de identidad de género en alguna de las gemelas y también del desarraigo de una familia obligada a emigrar a otro país, a otra cultura .

¿Existirá un hilo conductor en esta historia? ¿Podríamos formular una hipótesis fría y objetiva sobre un hecho tan terrible y descarnado? Quizá no nos quede más remedio, superado el impacto.

"Estoy cansada de que me hagan bullying", escribió la gemela muerta en Barcelona

Se habla de una familia que emigra a otro país, a otra cultura, se habla de acoso y de bullying, también de una posible cuestión de género en una de las niñas, pero no se habla de los problemas de la convivencia en la diversidad, de la convivencia entre jóvenes en una institución escolar que debía cuidarlas y guardarlas, y de cómo una situación extrema de no aceptación de la identidad de una persona en un grupo, puede llevar a una joven a querer solucionar su dolor quitándose la vida, como si no hubiera más solución y nadie pudiera brindar ayuda.