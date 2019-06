1. ¿Cuáles son los puntos claves de su eventual gestión en materia educativa?

Primero, seguir avanzando en la cantidad de alumnos dentro del sistema. Hemos recuperado miles de jóvenes con el programa Vuelvo a estudiar y el programa Vuelvo a estudiar virtual. Esto para nosotros es vital, pero también la calidad y la inclusión. También seguir adelante con la capacitación de los docentes, como lo venimos haciendo, abordando desde el Ministerio de Educación de Santa Fe los nuevos escenarios que tienen que ver con el cambio del mundo productivo, las nuevas tecnologías. Incorporando obviamente todo lo que hace a la cuestión de los derechos sociales y la educación en función de un concepto humanista. También la escolaridad de los más pequeños. Incrementamos un 14 por ciento la matrícula de la escuela secundaria y un 68 por ciento la terciaria durante este tiempo. Y eso para nosotros no ha sido un hecho menor, lo mismo que haber habilitado 255 escuelas secundarias nuevas, 101 carreras terciarias nuevas, 30 edificios terciarios nuevos, la educación técnica en consonancia con los nuevos desafíos. E insisto, fundamentalmente la formación docente.

2. ¿Cuál es su postura sobre el proyecto de ley de educación provincial, que espera tratamiento en el Senado?

Nosotros hemos aprobado la propuesta sobre educación sexual integral, está en el Senado en este momento un poco trabada. Pero es necesario incorporarla en las escuelas como parte de la educación general, porque en definitiva allí se construye a partir de valores. Y esto es lo que nosotros tenemos que propiciar. Hoy la ley provincial está trabajada por este artículo en particular, porque el resto tuvo la aprobación unánime de la Cámara de Diputados. Con lo cual nosotros también nos sentimos orgullosos de haber formado parte de un debate y una discusión que lanzó en su momento el Ministerio de Educación provincial y donde participó tanta gente. Así que estamos contentísimos con eso.

3. ¿Cuál es su mirada sobre la implementación de la educación sexual integral en las escuelas?

De por sí hay una ley nacional. Y se está abordando. Hay que discutirlas a estas cosas como cualquier otro tema, ponerlos sobre la mesa y tener la adecuada respuesta para determinada edad. Porque a un pibe de 15 años no le vas a decir lo mismo que a un chico de 5. Un chico de 5 puede estar abordando, desde lo general, el respeto, el cariño a los demás y la convivencia. Y ahí estás dando determinados valores que en definitiva son los que están construyendo una identidad que hacen también a la cuestión sexual. Lo general aborda lo particular.

4. ¿Cuál será la agenda con los docentes, sobre todo en salarios y condiciones de trabajo?

Titularizamos en estos años 55 mil docentes. Eso da a las claras del rol que nosotros le asignamos al docente dentro del proceso de la educación. Sin docentes no hay educación. Y obviamente nosotros vamos a proseguir con ello, como lo hemos hecho siempre en estos años, que no pierdan poder adquisitivo con respecto al salario. La paritaria fue una ley que propiciamos en el 2008 y hoy existe la cláusula gatillo y podemos demostrar que el docente, como todo trabajador público, no ha perdido poder adquisitivo con respecto a la inflación. Y algo más que no es menor: la defensa de la Caja de Jubilación. Hoy se jubilan con el 82 por ciento móvil.

5. ¿Quién será su ministro o ministra? ¿O qué perfil busca para quien ocupe ese cargo?

El perfil es que obviamente sepa lo que es un proceso pedagógico y tenga capacidad de gestión. Y tenga la virtud de poder escuchar, porque la educación se construye entre todos. Con los maestros, con los asistentes escolares, con los padres y madres, y fundamentalmente escuchando a los niños, que tienen muchas cosas para decirnos, aunque parezca mentira. Yo recuerdo el Congreso de los Niños, con más de 8 mil chicos que participaron durante dos días, y recuerdo la frase de una nenita de once años, que dijo: “Hay que cuidar el espacio público, porque para muchos es lo único que tenemos”. Eso me quedó tan grabado, escuchando a una niña. Por eso digo: escuchemos a los chicos, que con sus mensajes también nos gritan cosas. Con respecto al nombre, Claudia (Balagué) ya lleva siete años y antes cambiaban cada tres meses. Llegaban a tener cinco ministros. Y me parece que la continuidad en el tiempo también hacen que las políticas de Estado en el tiempo también fluyan. Porque sino son cambios en función de las propuestas de cada ministro y no de entender el proceso educativo en su conjunto.